إغلاق مؤقت لتقاطع شارع الاستقلال مع القاهرة فجر الجمعة

إغلاق مؤقت لتقاطع شارع الاستقلال مع القاهرة فجر الجمعة
التاريخ
9/7/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، إنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق مؤقت لمدة 24 ساعة للطريق الفرعي مطلع طريق الاستقلال (طريق 30) على شارع القاهرة للقادم من دوار عبدالله السالم والمتجه إلى مدينة الكويت، وذلك نظرا لأعمال أسفلت الطبقة السطحية بالطريق النهائي للمنطقة، والتي تبدأ فجر الجمعة 8 سبتمبر إلى فجر السبت.
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