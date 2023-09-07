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إغلاق مؤقت لتقاطع شارع الاستقلال مع القاهرة فجر الجمعة

9/7/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، إنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق مؤقت لمدة 24 ساعة للطريق الفرعي مطلع طريق الاستقلال (طريق 30) على شارع القاهرة للقادم من دوار عبدالله السالم والمتجه إلى مدينة الكويت، وذلك نظرا لأعمال أسفلت الطبقة السطحية بالطريق النهائي للمنطقة، والتي تبدأ فجر الجمعة 8 سبتمبر إلى فجر السبت.

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