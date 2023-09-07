الصفا الإنسانية تهنئ بذكرى تسمية الكويت مركزا إنسانيا عالميا
التاريخ
9/7/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن خالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لتسمية الكويت «مركزا إنسانيا عالميا». وقال الشايع: بمشاعر تفيض فخرا واعتزازا يشرفني أن أرفع أبلغ آيات التهاني بهذه المناسبة، حيث جاء هذا التكريم الأممي للكويت، تقديرا لجهود القيادة الحكيمة في مجال العمل الخيري والإنساني. وأضاف: نغتنم هذه المناسبة العزيزة لنرفع معهم جميعا أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يكلأ صاحب السمو الأمير بحفظه ورعايته ويديم على سموه رداء الصحة والعافية، ويمد سموه بعونه وقوته لتحقيق نهضة عصرية شاملة بجميع مناحي الحياة بالمزيد من الأمن والرفعة والعلياء لأهل الكويت الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة.
MENAFN07092023000130011022ID1107031079
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.