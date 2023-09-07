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الصفا الإنسانية تهنئ بذكرى تسمية الكويت مركزا إنسانيا عالميا

9/7/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن خالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لتسمية الكويت «مركزا إنسانيا عالميا». وقال الشايع: بمشاعر تفيض فخرا واعتزازا يشرفني أن أرفع أبلغ آيات التهاني بهذه المناسبة، حيث جاء هذا التكريم الأممي للكويت، تقديرا لجهود القيادة الحكيمة في مجال العمل الخيري والإنساني. وأضاف: نغتنم هذه المناسبة العزيزة لنرفع معهم جميعا أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يكلأ صاحب السمو الأمير بحفظه ورعايته ويديم على سموه رداء الصحة والعافية، ويمد سموه بعونه وقوته لتحقيق نهضة عصرية شاملة بجميع مناحي الحياة بالمزيد من الأمن والرفعة والعلياء لأهل الكويت الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة.

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