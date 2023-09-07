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التجارة إغلاق سوق بالفروانية لتلاعبه بأسعار السلع المدرسية

9/7/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة التجارة والصناعة إنها أغلقت أحد الأسواق المركزية في منطقة الفروانية ارتكب مخالفات تتعلق بالتلاعب بأسعار الأدوات المدرسية والبيع بأعلى من السعر المعلن. وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن فريق الرقابة التجارية قام بضبط المخالفات خلال قيامهم بجولة تفتيشية في منطقة الفروانية، مشيرة إلى أنه جار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف. وشددت على أنها ستقوم بتكثيف الجولات التفتيشية، وذلك استكمالا وتنفيذا لتعليمات وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان.
وأكدت «التجارة» أن أبوابها مفتوحة للمستهلكين في حال وجود أي شكاوى بخصوص اختلاف الأسعار والزيادات غير الحقيقية، وذلك عبر مراكز حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات الست وأنه بإمكانهم التواصل المباشر عن طريق تطبيق «سهل»، موضحة أن الفرق الميدانية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكاوى.

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