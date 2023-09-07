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نائب وزير الخارجية ترأس اجتماعا لمجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي

9/7/2023 11:31:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اجتماعا لمجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي في ديوان عام وزارة الخارجية بمشاركة مساعدي وزير الخارجية أعضاء المجلس، حيث تم خلال الاجتماع بحث المواضيع الواردة على جدول الأعمال.

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