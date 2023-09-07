نائب وزير الخارجية ترأس اجتماعا لمجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي
التاريخ
9/7/2023 11:31:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اجتماعا لمجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي في ديوان عام وزارة الخارجية بمشاركة مساعدي وزير الخارجية أعضاء المجلس، حيث تم خلال الاجتماع بحث المواضيع الواردة على جدول الأعمال.
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