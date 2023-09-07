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شروط وضوابط تجب مراعاتها للموافقة على إنشاء المخابز بأنواعها

9/7/2023 11:24:14 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم وزارة التموين خدمات متعددة من بينها خدمة التقديم على مخبز تموينى، ويرصد اليوم السابع، الشروط والضوابط الواجب مراعاتها للموافقة على إنشاء المخابز بأنواعها.



مراعاة الضوابط التالية للموافقة على إنشاء المخابز بأنواعها:
1-
تكون الأولوية للمناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة التى لا توجد بها مخابز بلدية قائمة تفي بحاجة السكان

2-
عدم الموافقة على إنشاء مخابز بلدية جديدة بالقرب من المخابز التى تنتج الخبز الافرنجى أو السياحى أو الحلوى من العجين .



الاشتراطات الواجب توافرها فى التراخيص للمخابز البلدية دقيق 82% الجديدة :

1-
مساحة المخبز لا تقل عن 65 م .

2-
ارتفاع المخبز لايقل عن 4 م
ويكون بالخرسانة المسلحة والحوائط جميعها مغطاة بالقيشانى .

3-
مصدر المياه والكهرباء عمومى مع وجود صرف صحى.

4-جدران المعجن بالقيشانى وأرضية المعجن مبلطة مع وجود منافذ مغطاة بالسلك ووجود صنبور مياه خاص بالعجين وآخر للمياه الساخنة وأن يتم العجن أليا فى حلة مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ.

5-
دورة المياه والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن وصالة الخبز ومكان مستقل للدقيق.

6-عدم تعرض الخبز للهب المباشر عند الخبز وعلى أن يكون الوقود المستخدم السولار أو الغاز الطبيعى مع توافر ولاعة سولارية أو غازية لتقليل نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها مع مراعاة قوانين البينة ويحظر استخدام المازوت تماما .

7-
الفرن نصف آلى حسب المواصفات المعتمدة معزول حراريا .

8-
تزويد تغذية الوقود بمحابس بعيدة عن الغاز لتلافى أخطار الحريق .

9-
لابد أن تكون المدخنة أعلى العقار والعقارات المجاورة على أن يركب بنهايتها
( طنبوشة )

10-
سعة خزان السولار الارضى لايقل عن 2 طن بعيدا عن بيت النار بحسب قدرة الفرن بخلاف خزان لبيت النار .

11-
وجود مناشر كافية لتهوية الخبز المنتج .

12-
أن يكون المخبز مزود بأجهزة إطفاء الحريق مع مراعاة قواعد الامن الصناعى

13-
الاحتفاظ بميزان حساس بالمخبز .

14-
وجود منفذ لبيع الخبز المنتج وبه فاترينة عرض الخبز وارفف للتهوية و مضاء بالكهرباء .









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