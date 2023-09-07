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إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة مصر بدل شبرا الخيمة بداية من اليوم

9/7/2023 11:24:14 PM
(MENAFN- Youm7) تبدأ الهيئة القومية للسكك الحديدية، اليوم الجمعة، إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة "محطة مصر" بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة، تيسيراً على الركاب، حيث يتم إلغاء إختصار قطارات الثالثة التهوية الديناميكية الشغالة ما بين الإسكندرية / القاهرة بمحطه شبرا الخيمة ويتم وصولهم لمحطة القاهرة وهم قطارات ( 1108 -132 -32 -28 ، 7 – 23 – 31 – 35 ).



واعتباراً من غد الجمعة الموافق 8/9/2023 يتم إلغاء إختصار قطارات ركاب خط (طنطا / منوف / القاهرة ) بمحطه شبرا الخيمه ووصولهم لمحطة القاهرة وهم قطارات (534/124/562/548/550/558/،
535/543/549/555/557/123).



ويأتى ذلك استكمالًا لخطة إعادة قيام ووصول بعض القطارات وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.











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