Friday, 08 September 2023 07:19 GMT

مجلس التعاون الخليجى يدعو العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت

9/7/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Youm7) دعا وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ157 الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض الخميس ونقلتة وكالة الأنباء الكويتية.

وشدد البيان على ضرورة التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.

كما شدد البيان على رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

واستعرض المجلس الوزاري في اجتماعه مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا الإقليمية والدولية.


MENAFN07092023000132011024ID1107031058

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث