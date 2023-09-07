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الصفدي: الأردن سيقوم بكل ما يلزم لدحر خطر تهريب المخدرات من سوريا

9/7/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Youm7) أكد نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، أيمن الصفدي، أن الأردن يواجه تحديا كبيرا في تهريب المخدرات من سوريا، ومستمر في مواجهته بكل إمكانياته.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيرلندى ميهال مارتن، الخميس، إن "الأردن سيقوم بكل ما يلزم لدحر هذا الخطر وحماية المجتمع الأردني منه".

ولفت
الصفدي إلى أن الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين.

وكانت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن قد عقدت في يوليو الماضي اجتماعها الأول، تنفيذا لمخرجات اجتماع عمان التشاوري في الأول من مايو 2023.

ويعلن الأردن بانتظام
عن ضبط كميات من الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط محولات لتهريب المخدرات والأسلحة من الأراضي السورية.

وفي هذا السياق،
أكد
السفير الروسي لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أمس، أن موسكو ستدعم جهود سوريا والأردن في مكافحة تهريب المخدرات.


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