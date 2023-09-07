الصفدي: الأردن سيقوم بكل ما يلزم لدحر خطر تهريب المخدرات من سوريا
التاريخ
9/7/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Youm7) أكد نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، أيمن الصفدي، أن الأردن يواجه تحديا كبيرا في تهريب المخدرات من سوريا، ومستمر في مواجهته بكل إمكانياته.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيرلندى ميهال مارتن، الخميس، إن "الأردن سيقوم بكل ما يلزم لدحر هذا الخطر وحماية المجتمع الأردني منه".
ولفت
الصفدي إلى أن الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين.
وكانت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن قد عقدت في يوليو الماضي اجتماعها الأول، تنفيذا لمخرجات اجتماع عمان التشاوري في الأول من مايو 2023.
ويعلن الأردن بانتظام
عن ضبط كميات من الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط محولات لتهريب المخدرات والأسلحة من الأراضي السورية.
وفي هذا السياق،
أكد
السفير الروسي لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أمس، أن موسكو ستدعم جهود سوريا والأردن في مكافحة تهريب المخدرات.
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