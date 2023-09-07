وفي ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ألبانيا، ورئيس الجمعية العامة، أشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن "الوقت حان لوضع حد للخطط الشائنة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة والعنصرية"، مؤكدا أنها "تهدد بحدوث نكبة أخرى ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن "ذلك يهدد أيضا الوفاء بالالتزامات والمسؤوليات بموجب ميثاق الأمم المتحدة وجميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة لضمان السلم والأمن وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في الحرية والعودة".

وأبلغ منصور الأمين العام ومجلس الأمن والجمعية العامة أن "المستوطنين الإرهابيين يواصلون مهاجمة المدنيين الفلسطينيين، ويواصل جيش الاحتلال مهاجمة البلدات والقرى الآمنة، ما يتسبب بمقتل وإصابة واحتجاز المدنيين. كما تتواصل سياسة الهدم العقابي للمنازل والاستيلاء على الأراضي والممتلكات".





وحذّر منصور في الرسائل من أن "الفشل المستمر في ضمان المساءلة لن يؤدي إلا إلى تشجيع أولئك الذين لديهم أجندات عنصرية ومقيتة وإجرامية".

وأوضح بأن "جرائم إسرائيل استمرت بلا هوادة خلال الفترة التي تلت الرسالة الأخيرة (الشهر الماضي) في ظل غياب أي شكل جدي من المساءلة أو المحاسبة من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن"، مؤكدا أن "المساءلة هي وحدها القادرة على وضع حد لهذا الوضع غير القانوني وإحياء آفاق تحقيق العدالة والسلام".







