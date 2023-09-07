الأوقاف: افتتاح 17 مسجدًا اليوم منها 14جديدة و3 مساجد صيانة وتطويرًا
التاريخ
9/7/2023 11:24:08 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الأوقا افتتاح (17) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 8 / 9 / 2023م، منها (14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه (153) مسجدًا منها (113) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(40) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
1. البراغتة – الميمون - الواسطى
2. العرب – قمن الروس - الواسطى
مديرية أوقاف البحيرة
3. التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير
4. عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور
5. الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى
مديرية أوقاف الغربية
6. عثمان بن عفان - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان
7. عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول
مديرية أوقاف القليوبية
8. السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة
9. الرحمة – عرب الغديري - طوخ
مديرية أوقاف أسيوط
10. أبو بكر الصديق – المختون - ديروط
11. الهدى – أم القصور - منفلوط
مديرية أوقاف المنوفية
12. الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء
مديرية أوقاف الفيوم
13. الصواف – المظاطلي – مركز طامية
14. أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه - مركز إطسا
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف القليوبية
1. الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر
مديرية أوقاف الجيزة
2. العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين
مديرية أوقاف أسوان
3. الرحمة – حاجر السباعية عزب نصر – السباعية
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