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الأوقاف: افتتاح 17 مسجدًا اليوم منها 14جديدة و3 مساجد صيانة وتطويرًا

9/7/2023 11:24:08 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الأوقا افتتاح (17) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 8 / 9 / 2023م، منها (14) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه (153) مسجدًا منها (113) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(40) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. البراغتة – الميمون - الواسطى

2. العرب – قمن الروس - الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

3. التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير

4. عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور

5. الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى

مديرية أوقاف الغربية

6. عثمان بن عفان - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان

7. عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول

مديرية أوقاف القليوبية

8. السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة

9. الرحمة – عرب الغديري - طوخ

مديرية أوقاف أسيوط

10. أبو بكر الصديق – المختون - ديروط

11. الهدى – أم القصور - منفلوط

مديرية أوقاف المنوفية

12. الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء

مديرية أوقاف الفيوم

13. الصواف – المظاطلي – مركز طامية

14. أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه - مركز إطسا

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف القليوبية

1. الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر

مديرية أوقاف الجيزة

2. العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين

مديرية أوقاف أسوان

3. الرحمة – حاجر السباعية عزب نصر – السباعية











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