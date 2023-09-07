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الكرملين: لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام أموال الشركات الخاضعة للعقوبات لصالح أوكرانيا

9/7/2023 11:24:02 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، أن كل حالة احتجاز غير قانوني للأموال الروسية في الخارج سوف تتخذ روسيا ضدها إجراءات قانونية خطيرة، ردًا على القرار الأمريكي بإرسال الأموال المصادرة من رجال الأعمال الخاضعين للعقوبات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.



وقال المتحدث باسم الكرملين -في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "لقد اتخذنا قرار واشنطن بشكل سلبي للغاية، إننا نعتبر جميع المواقف التي تنطوي على حجب أو اعتقال أو حجب للأموال المتعلقة بالدولة الروسية أو الممتلكات الخاصة أو المختلطة في الخارج بمثابة أنشطة إجرامية، وبالطبع، فإن أي ادعاءات بأنهم وجدوا مبررات للاستمرار في هذا الخروج على القانون هي بمثابة هراء قانوني وستؤدي في أي حال إلى التقاضي في المستقبل".



وأكد المتحدث أنه لن يتم تجاهل أي من هذه الحالات، مُشيرًا إلى أن: "كل قضية فريدة من نوعها، ومن المهم فهم تفاصيل كل قضية. لكن كل هذا سيتحول في النهاية إلى دعوى قضائية خطيرة. ولن نترك الأمر وشأنه".



يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صرح في وقت سابق، بأن واشنطن ستزود كييف بأكثر من مليار دولار من المساعدات الإضافية، والتي تشمل ولأول مرة تسليم أصول لأوكرانيا مأخوذة من الأوليجارشيين الروس"طبقة رجال الأعمال الروس" الخاضعين للعقوبات.







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