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وزارة الطاقة الروسية: موسكو وكوبا تناقشان بناء منشآت جديدة لتوليد الطاقة

9/7/2023 11:24:01 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الطاقة الروسية، إن روسيا وكوبا تجريان مناقشات حول بناء منشآت جديدة لتوليد الطاقة فى الدولة الجزيرة وتحديث منشآت الطاقة الحالية في كوبا.



وأضافت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة (تاس) أنه بعد اجتماع عمل بين نائب وزير الطاقة الروسى يفغينى جرابتشاك ووزير الطاقة وصناعة التعدين الكوبي فيسنتى دى لا أو ليفى، ناقش الطرفان التعاون في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإنتاج النفط.



وقال جرابتشاك في البيان، إن "قطاع الطاقة الكهربائية يلعب دورًا حاسمًا في اقتصاد جمهورية كوبا ويجب أن يصبح الأساس لتنمية جميع القطاعات، بما في ذلك الوقود والطاقة".







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