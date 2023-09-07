زد يستقر على الدفع بـشادي حسين لقيادة الهجوم بالممتاز

وظهر شادي حسين بمستويات طيبة مع زد في فترة الإعداد التي يخوضها الفريق ضمن التحضير للظهور بشكل قوي في الدوري الممتاز.

وأعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.







