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زد يستقر على الدفع بـشادي حسين لقيادة الهجوم بالممتاز

9/7/2023 11:23:57 PM
(MENAFN- Youm7) استقر الجهاز الفني لفريق زد
بقيادة مجدى عبد العاطي على الدفع باللاعب شادي حسين لقيادة الهجوم في الموسم الجديد، مع الظهعور الأول في الدوري الممتاز.

وظهر شادي حسين بمستويات طيبة مع زد في فترة الإعداد التي يخوضها الفريق ضمن التحضير للظهور بشكل قوي في الدوري الممتاز.

وأعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.


وضم نادي زد الأنجولي ديلسون
كاموني
بعقد يمتد لثلاث سنوات ،ضمن خطة ادارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد ، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.
كان اليوم السابع قد أعلن من قبل تعاقد زد مع
ديلسون كاموني
قادما من أسوان ليكون الأجنبي السادس في صفوف زد
ما بين 3 لاعبين فوق السن و3 تحت السن،
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وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي ، و ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات ، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وايضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة و اسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات ، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب و مصطفي فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الاهلي و محمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الاعارة و حمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الاهلي ، وايضا احمد سيد عبد النبي قادما من الاهلي لمدة خمس سنوات وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم علي سبيل الاعارة
ومصطفي زيكو من حرس الحدود وشادي حسين لاعبا لزد لثلاثة سنوات قادما من الاهلي ، وايضا عمرو حسام قادما من إيسترن كومباني لمدة ثلاث سنوات و الأنجولي ديلسون كاموني بعقد يمتد لثلاث سنوات.




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