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لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى محترفى اليد

9/7/2023 11:23:57 PM
(MENAFN- Youm7) تقام على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار ثالث جولات دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 8 مواجهات .



تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع العبور و المعادى مع سموحة و الزهور مع الشمس والزمالك مع أصحاب الجياد والطيران مع الأوليمبى وطلائع الجيش مع الترسانة وهليوبوليس مع الجزيرة وسبورتنج مع البنك الأهلى .



فيما تقام الجولة الرابعة الجمعة المقبلة بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الأهلى والشمس مع العبور و أصحاب الجياد مع المعادى و الأوليمبى مع الزهور و الترسانة مع الزمالك و الجزيرة مع الطيران و البنك الأهلى مع طلائع الجيش وسبورتنج مع هليوبوليس .



وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط والسيدات وناشئات 2006.







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