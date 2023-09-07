اليوم .. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى للرياضة للجميع
التاريخ
9/7/2023 11:23:57 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق اليوم الجمعة ، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع، والذي ينظمه الاتحاد الدولي بالتعاون مع الاتحادين المصري والعربي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
تحت شعار "الرياضة للجميع إستثمار – تنمية".
يأتي المؤتمر العلمي للرياضة للجميع في ظل سعي الاتحاد الدولي للرياضة للجميع FISPT إلى مواكبة التطور في مختلف المجالات والعلوم للوصول إلى مستوى عالمي من المعرفة والتنسيق والتكامل في مجال الرياضة للجميع وذلك بما يخدم المستقبل الرياضي في مختلف مناطق دول العالم.
ومن جانبه، أكد الدكتور يحيى حسن أمين عام المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة ورئيس الإتحاد المصري للرياضة للجميع، علي أن المؤتمر يقدم جائزة الرياضة للجميع ، وأيضا يقدم المؤتمر الفرصة للباحثين والمتخصصين بمجال الرياضة للجميع في تقديم أوراق عمل ونشر أبحاث علمية .
أضاف الدكتور يحيي حسن أن الجائزة الدولية للرياضة يتم منحها للجميع للأفراد والمؤسسات المتميزين بمجال الرياضة للجميع، وللجائزة شروط ومعايير يتم الاختيار من خلالها بواسطة لجنة تحكيم معتمدة من الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، وتمنح الجائزة للمتميزين في المجالات التالية” أولاً الريادة الداعمة لحركة الرياضة للجميع”هذه الجائزة لا يتم التقدم إليها إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات” وتملأ بمعرفة الاتحادات الوطنية للرياضة للجميع علي مستوى العالم.
MENAFN07092023000132011024ID1107031042
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.