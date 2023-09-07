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اليوم .. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى للرياضة للجميع

9/7/2023 11:23:57 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق اليوم الجمعة ، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع، والذي ينظمه الاتحاد الدولي بالتعاون مع الاتحادين المصري والعربي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
تحت شعار "الرياضة للجميع إستثمار – تنمية".

يأتي المؤتمر العلمي للرياضة للجميع في ظل سعي الاتحاد الدولي للرياضة للجميع FISPT إلى مواكبة التطور في مختلف المجالات والعلوم للوصول إلى مستوى عالمي من المعرفة والتنسيق والتكامل في مجال الرياضة للجميع وذلك بما يخدم المستقبل الرياضي في مختلف مناطق دول العالم.

ومن جانبه، أكد الدكتور يحيى حسن أمين عام المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة ورئيس الإتحاد المصري للرياضة للجميع، علي أن المؤتمر يقدم جائزة الرياضة للجميع ، وأيضا يقدم المؤتمر الفرصة للباحثين والمتخصصين بمجال الرياضة للجميع في تقديم أوراق عمل ونشر أبحاث علمية .

أضاف الدكتور يحيي حسن أن الجائزة الدولية للرياضة يتم منحها للجميع للأفراد والمؤسسات المتميزين بمجال الرياضة للجميع، وللجائزة شروط ومعايير يتم الاختيار من خلالها بواسطة لجنة تحكيم معتمدة من الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، وتمنح الجائزة للمتميزين في المجالات التالية” أولاً الريادة الداعمة لحركة الرياضة للجميع”هذه الجائزة لا يتم التقدم إليها إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات” وتملأ بمعرفة الاتحادات الوطنية للرياضة للجميع علي مستوى العالم.


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