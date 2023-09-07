Friday, 08 September 2023 07:17 GMT

الإسماعيلى يعود للتدريبات استعدادا لوديتى سترة البحرينى والداخلية

9/7/2023 11:23:57 PM
(MENAFN- Youm7) يعود فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، إلى التدريبات مساء اليوم الجمعة، استعدادا للمباريات الودية التي يخوضها الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وفضل إيهاب جلال منح اللاعبين راحة أمس الخميس، بعد التدريبات البدنية التى أجراها طوال الأسبوع الحالى، ومنحهم قسط من الراحة قبل استئناف المباريات الودية المتبقية.

ويخوض الإسماعيلى مباراتين وديتين أمام سترة البحرينى فى 11 سبتمبر الجارى ثم الداخلية فى 12 سبتمبر ضمن استعدادات الدراويش لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويهدف إيهاب جلال المدير الفنى من المباريات الودية إلى زيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات فى الموسم الجديد.


وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودى دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد، قبل الفوز على فيوتشر بهدف نظيف، والخسارة من الجونة بهدف أيضا.


MENAFN07092023000132011024ID1107031041

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث