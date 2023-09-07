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الرئيس الانتقالي في الغابون يعين المعارض السابق ريمون نودنغ رئيسا انتقاليا للحكومة

9/7/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 7 - 9 (كونا) -- عين الرئيس الانتقالي للغابون الجنرال برايس أوليغي نغيما اليوم الخميس ريمون ندونغ رئيس انتقاليا للحكومة وهو معارض سابق للرئيس المخلوع علي بونغو.
جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الغابونية الرسمية عن (لجنة المرحلة الانتقالية واستعادة المؤسسات) في الغابون.
وتولى ندونغ (68 عاما) رئاسة الوزراء خلال الفترة من 2012 إلى 2014 في عهد الرئيس المخلوع بونغو قبل أن يتحول إلى المعارضة ويترشح ضده في الانتخابات الرئاسية عام 2016 ثم في الانتخابات السابقة في أغسطس الماضي.
وكان ضباط في الجيش الغابوني أعلنوا في ال30 من الشهر الماضي الإطاحة بحكم بونغو والاستيلاء على السلطة وعينوا الجنرال أوليغي نغيما رئيسا للمرحلة الانتقالية قبل أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد. (النهاية)

م ر ي / ف ا س




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