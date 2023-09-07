الرئيس الانتقالي في الغابون يعين المعارض السابق ريمون نودنغ رئيسا انتقاليا للحكومة
التاريخ
9/7/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 7 - 9 (كونا) -- عين الرئيس الانتقالي للغابون الجنرال برايس أوليغي نغيما اليوم الخميس ريمون ندونغ رئيس انتقاليا للحكومة وهو معارض سابق للرئيس المخلوع علي بونغو.
جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الغابونية الرسمية عن (لجنة المرحلة الانتقالية واستعادة المؤسسات) في الغابون.
وتولى ندونغ (68 عاما) رئاسة الوزراء خلال الفترة من 2012 إلى 2014 في عهد الرئيس المخلوع بونغو قبل أن يتحول إلى المعارضة ويترشح ضده في الانتخابات الرئاسية عام 2016 ثم في الانتخابات السابقة في أغسطس الماضي.
وكان ضباط في الجيش الغابوني أعلنوا في ال30 من الشهر الماضي الإطاحة بحكم بونغو والاستيلاء على السلطة وعينوا الجنرال أوليغي نغيما رئيسا للمرحلة الانتقالية قبل أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد. (النهاية)
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