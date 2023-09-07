(يونسكو) تقرر منح حماية معززة مؤقتة لعشرين من الممتلكات الثقافية في أوكرانيا
التاريخ
9/7/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 7 - 9 (كونا) -- قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الخميس منح حماية معززة مؤقتة لعشرين من الممتلكات الثقافية في أوكرانيا وتدريب عناصر من قوات الأمن الأوكرانية وموظفين قضائيين على حماية التراث.
وقالت (يونسكو) في بيان صحفي إن ذلك جاء في جلسة استثنائية للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح بناء على طلب كييف لحماية التراث الثقافي في أوكرانيا.
وأوضح البيان أن الاجتماع الاستثنائي جاء "في أعقاب التدمير المتكرر للممتلكات الثقافية" في أوكرانيا.
وأضاف أنه في هذا الاجتماع اعتمدت لجنة البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 بيانا تستنكر فيه "الأضرار الجسيمة التي سببتها الضربات الصاروخية الروسية على المباني التاريخية ذات الأهمية الثقافية الواقعة في (لفيف) و(أوديسا) و(تشرنيهيف)".
وأشار البيان إلى أنه بناء عليه قررت اللجنة إدراج 20 ملكية ثقافية من أوكرانيا مؤقتا في القائمة الدولية للممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعززة موضحا أن هذه التسجيلات تعزز حصانة الممتلكات في سياق الحرب المستمرة لا سيما من خلال السماح للهيئات المختصة في الدول الأطراف ال87 في البروتوكول الثاني لعام 1999 بمحاكمة أو تسليم مرتكبي التدمير المزعومين.
وأكد أن هذه الممتلكات الثقافية العشرين تتمتع الآن "بأعلى مستوى من الحصانة ضد الهجمات العسكرية" وكذلك ضد التهديدات بجعلها هدفا عسكريا منبها إلى أن عدم الالتزام بهذه البنود من شأنه أن يشكل "انتهاكا خطيرا" لاتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الثاني.
وقررت اللجنة أيضا تقديم الدعم المالي لمنظمة (يونسكو) لتدريب قوات الأمن الأوكرانية والموظفين القضائيين من أجل تحسين مهاراتهم في مجال حماية التراث الثقافي.
ويكمل هذا الدعم للدورات التدريبية المختلفة المخصصة للمهنيين الثقافيين الأوكرانيين بالإضافة إلى تدابير الحماية الوقائية وإعادة التأهيل للتراث التي نفذتها (يونسكو) بالفعل منذ بداية الحرب.
يذكر ان (يونسكو) سجلت منذ 24 فبراير من العام الماضي أضرارا لحقت بإجمالي 287 موقعا ثقافيا في أوكرانيا بما في ذلك داخل حدود مواقع التراث العالمي. (النهاية)
م ع / م ع ع
MENAFN07092023000071011013ID1107031039
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.