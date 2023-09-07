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(يونسكو) تقرر منح حماية معززة مؤقتة لعشرين من الممتلكات الثقافية في أوكرانيا

9/7/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 7 - 9 (كونا) -- قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الخميس منح حماية معززة مؤقتة لعشرين من الممتلكات الثقافية في أوكرانيا وتدريب عناصر من قوات الأمن الأوكرانية وموظفين قضائيين على حماية التراث.
وقالت (يونسكو) في بيان صحفي إن ذلك جاء في جلسة استثنائية للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح بناء على طلب كييف لحماية التراث الثقافي في أوكرانيا.
وأوضح البيان أن الاجتماع الاستثنائي جاء "في أعقاب التدمير المتكرر للممتلكات الثقافية" في أوكرانيا.
وأضاف أنه في هذا الاجتماع اعتمدت لجنة البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 بيانا تستنكر فيه "الأضرار الجسيمة التي سببتها الضربات الصاروخية الروسية على المباني التاريخية ذات الأهمية الثقافية الواقعة في (لفيف) و(أوديسا) و(تشرنيهيف)".
وأشار البيان إلى أنه بناء عليه قررت اللجنة إدراج 20 ملكية ثقافية من أوكرانيا مؤقتا في القائمة الدولية للممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعززة موضحا أن هذه التسجيلات تعزز حصانة الممتلكات في سياق الحرب المستمرة لا سيما من خلال السماح للهيئات المختصة في الدول الأطراف ال87 في البروتوكول الثاني لعام 1999 بمحاكمة أو تسليم مرتكبي التدمير المزعومين.
وأكد أن هذه الممتلكات الثقافية العشرين تتمتع الآن "بأعلى مستوى من الحصانة ضد الهجمات العسكرية" وكذلك ضد التهديدات بجعلها هدفا عسكريا منبها إلى أن عدم الالتزام بهذه البنود من شأنه أن يشكل "انتهاكا خطيرا" لاتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الثاني.
وقررت اللجنة أيضا تقديم الدعم المالي لمنظمة (يونسكو) لتدريب قوات الأمن الأوكرانية والموظفين القضائيين من أجل تحسين مهاراتهم في مجال حماية التراث الثقافي.
ويكمل هذا الدعم للدورات التدريبية المختلفة المخصصة للمهنيين الثقافيين الأوكرانيين بالإضافة إلى تدابير الحماية الوقائية وإعادة التأهيل للتراث التي نفذتها (يونسكو) بالفعل منذ بداية الحرب.
يذكر ان (يونسكو) سجلت منذ 24 فبراير من العام الماضي أضرارا لحقت بإجمالي 287 موقعا ثقافيا في أوكرانيا بما في ذلك داخل حدود مواقع التراث العالمي. (النهاية)

م ع / م ع ع




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