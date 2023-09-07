الولايات المتحدة تعلن عن حزمة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار
التاريخ
9/7/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الخميس عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار.
وذكرت الوزارة في بيان أن الحزمة الجديدة تشمل "ذخائر ومعدات لتعزيز قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية في ساحة المعركة".
وأضاف البيان أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل ذخيرة إضافية لنظام (هيمارس) الصاروخي وقذائف مدفعية عيار 105 ملم ومعدات الحرب الإلكترونية وذخائر التدمير لإزالة العوائق ومعدات إزالة الألغام.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن خلال زيارة إلى كييف أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مليار دولار إضافية من المساعدات بما في ذلك 665 مليون دولار للاحتياجات العسكرية.
وأكد البيان أن هذا القرار "يؤكد التزام الولايات المتحدة المستمر لتلبية متطلبات أوكرانيا الملحة لقدرات مهمة على الأجل القريب مع بناء قدرات القوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها وردع العدوان الروسي على الأجلين المتوسط والطويل". (النهاية)
ا م م / م ع ع
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