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الولايات المتحدة تعلن عن حزمة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار

9/7/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الخميس عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار.
وذكرت الوزارة في بيان أن الحزمة الجديدة تشمل "ذخائر ومعدات لتعزيز قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية في ساحة المعركة".
وأضاف البيان أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل ذخيرة إضافية لنظام (هيمارس) الصاروخي وقذائف مدفعية عيار 105 ملم ومعدات الحرب الإلكترونية وذخائر التدمير لإزالة العوائق ومعدات إزالة الألغام.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن خلال زيارة إلى كييف أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مليار دولار إضافية من المساعدات بما في ذلك 665 مليون دولار للاحتياجات العسكرية.
وأكد البيان أن هذا القرار "يؤكد التزام الولايات المتحدة المستمر لتلبية متطلبات أوكرانيا الملحة لقدرات مهمة على الأجل القريب مع بناء قدرات القوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها وردع العدوان الروسي على الأجلين المتوسط والطويل". (النهاية)

ا م م / م ع ع




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