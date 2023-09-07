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الأرصاد الجوية تحذر قائدي المركبات من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب

9/7/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 9 (كونا) -- حذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية مرتادي الطرق مساء اليوم الخميس من انخفاض الرؤية بسبب الضباب.
وأشارت الإدارة في بيان لها الى أن هذا الانخفاض يصل لمسافة أقل من ألف متر على بعض المناطق.
وأهابت بجميع قائدي المركبات توخي الحذر على الطرقات مبينة أن هذه الحالة الجوية سوف تستمر 8 ساعات وتحديدا من الساعة الـ11 قبل منتصف الليل الى السابعة من صباح غد الجمعة.
ومن جانبه أكد مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) الليلة أن الانخفاض في الرؤية في بعض المناطق في البلاد سببه الضباب مشيرا إلى أن نسبة الرطوبة بلغت 100 بالمئة في منطقة النويصيب.(النهاية)

ط أ ب



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