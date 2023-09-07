الأرصاد الجوية تحذر قائدي المركبات من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب
التاريخ
9/7/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 9 (كونا) -- حذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية مرتادي الطرق مساء اليوم الخميس من انخفاض الرؤية بسبب الضباب.
وأشارت الإدارة في بيان لها الى أن هذا الانخفاض يصل لمسافة أقل من ألف متر على بعض المناطق.
وأهابت بجميع قائدي المركبات توخي الحذر على الطرقات مبينة أن هذه الحالة الجوية سوف تستمر 8 ساعات وتحديدا من الساعة الـ11 قبل منتصف الليل الى السابعة من صباح غد الجمعة.
ومن جانبه أكد مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) الليلة أن الانخفاض في الرؤية في بعض المناطق في البلاد سببه الضباب مشيرا إلى أن نسبة الرطوبة بلغت 100 بالمئة في منطقة النويصيب.(النهاية)
ط أ ب
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