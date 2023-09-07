Friday, 08 September 2023 07:17 GMT

الأمم المتحدة: 8 بالمئة من نساء العالم معرضات للفقر بحلول 2030

9/7/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 7 - 9 (كونا) -- حذرت الأمم المتحدة اليوم الخميس من أن العالم ما زال عاجزا عن تحقيق المساواة بين الجنسين على الرغم من الجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن مشيرة إلى أن نحو 8 في المئة من النساء في العالم معرضات للفقر بحلول عام 2030.
جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمنظمة الأممية تحت عنوان "التقدم المحرز على صعيد أهداف التنمية المستدامة: لمحة جنسانية لعام 2023".
وذكر التقرير أنه إذا استمرت المعطيات الحالية فإن أكثر من 340 مليون امرأة وفتاة سيعشن في فقر مدقع كما ستعاني ما يقرب من واحدة من كل أربع منهن من انعدام للأمن الغذائي.
وأظهر التقرير أن الفجوة بين الجنسين في السلطة والمناصب القيادية تظل متأصلة مشددا في هذا الصدد على الحاجة الملحة إلى بذل جهود ملموسة لتسريع التقدم نحو المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
وأشار إلى الحاجة إلى مبلغ إضافي قدره 360 مليار دولار سنويا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر الأهداف العالمية الرئيسية.
ودعا إلى اتباع نهج متكامل وزيادة التعاون بين أصحاب المصلحة والتمويل المستدام لمعالجة الفوارق بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
وخلص التقرير الأممي إلى أن الفشل في إعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين الآن يمكن أن يعرض خطة التنمية المستدامة برمتها للخطر مؤكدا على أهمية العمل بشكل جماعي وموجه لتصحيح المسار من أجل عالم تتمتع فيه كل امرأة وفتاة بحقوق وفرص وتمثيل متساو. (النهاية)

ع س ع / م ع ع




MENAFN07092023000071011013ID1107031036

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث