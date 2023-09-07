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لبنان.. تجدد الاشتباكات في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين

9/7/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 9 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية إن الاشتباكات تجددت مساء اليوم الخميس في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين بمدينة (صيدا) جنوبي لبنان.
وأوضحت الوكالة أن الاشتباكات اندلعت مساء اليوم بين حركة (فتح) ومجموعات مسلحة على محور (التعمير البركسات) داخل المخيم.
وأضافت أنه تم في هذه الاشتباكات استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية التي ترددت أصداؤها في أرجاء (صيدا).
وذكرت الوكالة أن عددا كبيرا من أهالي المخيم والجوار نزحوا في اتجاه مسجد (الموصلي) بعد توتر الوضع مساء اليوم بين "حركة (فتح) والإسلاميين".
وكان مخيم (عين الحلوة) قد شهد اشتباكات عنيفة منذ نحو شهر أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الأمر الذي دفع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى الإعلان الشهر الماضي عن وقف تقديم مساعداتها في المخيم. (النهاية)

ف ز / م ع ع




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