لبنان.. تجدد الاشتباكات في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين
التاريخ
9/7/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 9 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية إن الاشتباكات تجددت مساء اليوم الخميس في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين بمدينة (صيدا) جنوبي لبنان.
وأوضحت الوكالة أن الاشتباكات اندلعت مساء اليوم بين حركة (فتح) ومجموعات مسلحة على محور (التعمير البركسات) داخل المخيم.
وأضافت أنه تم في هذه الاشتباكات استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية التي ترددت أصداؤها في أرجاء (صيدا).
وذكرت الوكالة أن عددا كبيرا من أهالي المخيم والجوار نزحوا في اتجاه مسجد (الموصلي) بعد توتر الوضع مساء اليوم بين "حركة (فتح) والإسلاميين".
وكان مخيم (عين الحلوة) قد شهد اشتباكات عنيفة منذ نحو شهر أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الأمر الذي دفع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى الإعلان الشهر الماضي عن وقف تقديم مساعداتها في المخيم. (النهاية)
ف ز / م ع ع
MENAFN07092023000071011013ID1107031035
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