(إيكواس) تعلن منح الفرصة للوساطة في النيجر وتلوح بالعقوبات لدفع قادة الانقلاب للتفاوض
التاريخ
9/7/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الخميس أنها لم تحدد تاريخا للتدخل العسكري في النيجر وأنها تفضل أن تمنح الفرصة لعمليات الوساطة والعقوبات لدفع المجلس العسكري إلى طاولة المفاوضات.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن لتكتل (إيكواس) عبد الفتاح موسى في تصريحات إعلامية إن المجموعة لم تبحث إلى الآن مع قادة الانقلاب في النيجر موضوع الانتقال السياسي في البلاد لكنها تؤكد ضرورة "التركيز على الوساطة".
وأضاف موسى أن (إيكواس) لا تريد تكرار تجارب مالي وغينيا وبوركينا فاسو في النيجر عندما تم التفاوض على فترات انتقالية مع الانقلابيين مشيرا إلى أن "الأولوية في الوقت الراهن هي للوساطة مع إرجاء التدخل العسكري".
وأوضح مفوض (إيكواس) أن "هذا لا يعني أن المجموعة تراجعت عن مطالبها إلا أن الجميع متمسك بمطلب الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم واستعادة النظام الدستوري".
وكانت (إيكواس) قد أعلنت في ختام اجتماعات قادة جيوشها بالعاصمة الغانية (أكرا) أواخر أغسطس الماضي عن وضع خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر وموعده مضيفة أنها لن تدخل في حرب يمكن تجنبها.
وأكدت الرئاسة في النيجر في ال26 من يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم وعائلته داخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال مؤكدا أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي في البلاد وذلك بعد انتخاب الرئيس بازوم عام 2021 ليكون أول رئيس عربي للنيجر. (النهاية)
م ر / ف ا س
MENAFN07092023000071011013ID1107031034
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.