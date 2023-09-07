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(إيكواس) تعلن منح الفرصة للوساطة في النيجر وتلوح بالعقوبات لدفع قادة الانقلاب للتفاوض

9/7/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الخميس أنها لم تحدد تاريخا للتدخل العسكري في النيجر وأنها تفضل أن تمنح الفرصة لعمليات الوساطة والعقوبات لدفع المجلس العسكري إلى طاولة المفاوضات.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن لتكتل (إيكواس) عبد الفتاح موسى في تصريحات إعلامية إن المجموعة لم تبحث إلى الآن مع قادة الانقلاب في النيجر موضوع الانتقال السياسي في البلاد لكنها تؤكد ضرورة "التركيز على الوساطة".
وأضاف موسى أن (إيكواس) لا تريد تكرار تجارب مالي وغينيا وبوركينا فاسو في النيجر عندما تم التفاوض على فترات انتقالية مع الانقلابيين مشيرا إلى أن "الأولوية في الوقت الراهن هي للوساطة مع إرجاء التدخل العسكري".
وأوضح مفوض (إيكواس) أن "هذا لا يعني أن المجموعة تراجعت عن مطالبها إلا أن الجميع متمسك بمطلب الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم واستعادة النظام الدستوري".
وكانت (إيكواس) قد أعلنت في ختام اجتماعات قادة جيوشها بالعاصمة الغانية (أكرا) أواخر أغسطس الماضي عن وضع خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر وموعده مضيفة أنها لن تدخل في حرب يمكن تجنبها.
وأكدت الرئاسة في النيجر في ال26 من يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم وعائلته داخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال مؤكدا أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي في البلاد وذلك بعد انتخاب الرئيس بازوم عام 2021 ليكون أول رئيس عربي للنيجر. (النهاية)

م ر / ف ا س




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