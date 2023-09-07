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الولايات المتحدة تعلن بدء إعادة تموضع بعض قواتها في النيجر

9/7/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس أنها بدأت إعادة تموضع بعض قواتها وآلياتها العسكرية في النيجر لكنها أكدت أن هذه التحركات مجرد "إجراء احترازي".
وقالت نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) سابرينا سينغ للصحفيين في مقر الوزارة إنه "لا يوجد تهديد محسوس للقوات الأمريكية ولا يوجد تهديد بالعنف على الأرض" مؤكدة أن "هذا (إعادة التموضع) مجرد إجراء احترازي".
ونبهت سينغ في الوقت نفسه إلى أن القوات الأمريكية "لا تجري عمليات مشتركة أو تدريبات مع الجيش بالنيجر في الوقت الحالي".
وأضافت أن "ما نفعله الآن هو أن الوزارة تنقل بعض موظفينا وبعض أصولنا (المعدات العسكرية) من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوية 201 في (أغاديز) لكنه ببساطة إجراء احترازي".
وشددت على أن "وضع قواتنا لم يتغير في النيجر. ويظل موقفنا كما هو وهو أننا نأمل أن يتم حل الوضع على الأرض دبلوماسيا" في إشارة إلى الموقف الأمريكي الداعي لحل الأزمة في النيجر عبر الطرق الدبلوماسية.
وأكدت الرئاسة في النيجر في ال26 من يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم وعائلته داخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال مؤكدا أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي في البلاد في حين تطالب واشنطن من جانبها بالإفراج عن بازوم وأفراد أسرته. (النهاية)

ع س ج / م ع ع




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