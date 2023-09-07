الولايات المتحدة تعلن بدء إعادة تموضع بعض قواتها في النيجر

الولايات المتحدة تعلن بدء إعادة تموضع بعض قواتها في النيجر
التاريخ
9/7/2023 11:23:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس أنها بدأت إعادة تموضع بعض قواتها وآلياتها العسكرية في النيجر لكنها أكدت أن هذه التحركات مجرد "إجراء احترازي".
وقالت نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) سابرينا سينغ للصحفيين في مقر الوزارة إنه "لا يوجد تهديد محسوس للقوات الأمريكية ولا يوجد تهديد بالعنف على الأرض" مؤكدة أن "هذا (إعادة التموضع) مجرد إجراء احترازي".
ونبهت سينغ في الوقت نفسه إلى أن القوات الأمريكية "لا تجري عمليات مشتركة أو تدريبات مع الجيش بالنيجر في الوقت الحالي".
وأضافت أن "ما نفعله الآن هو أن الوزارة تنقل بعض موظفينا وبعض أصولنا (المعدات العسكرية) من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوية 201 في (أغاديز) لكنه ببساطة إجراء احترازي".
وشددت على أن "وضع قواتنا لم يتغير في النيجر. ويظل موقفنا كما هو وهو أننا نأمل أن يتم حل الوضع على الأرض دبلوماسيا" في إشارة إلى الموقف الأمريكي الداعي لحل الأزمة في النيجر عبر الطرق الدبلوماسية.
وأكدت الرئاسة في النيجر في ال26 من يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم وعائلته داخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبد الرحمن تشياني عزل الرئيس وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال مؤكدا أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي في البلاد في حين تطالب واشنطن من جانبها بالإفراج عن بازوم وأفراد أسرته. (النهاية)
ع س ج / م ع ع
MENAFN07092023000071011013ID1107031033
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.