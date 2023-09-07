موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/7/2023 11:23:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكدون أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط.
الرياض - وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدعون العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162.
الكويت - عمليات الخفجي المشتركة تعلن عن استئناف الإنتاج بنجاح من المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ضمن المرحلة الأولى بعد إتمام عمليات الصيانة لمرافق الإنتاج البري والتأكد من جاهزيتها.
القاهرة - جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن انطلاق شحنة مساعدات إنسانية تضم 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من دولة الكويت للشعب السوداني عبر ميناء (سفاجا) المصري المطل على البحر الأحمر.
الرياض - وزير الخارجية العماني رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدر البوسعيدي يعلن استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع اليابان.
عمان - وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقول إن بلاده لن تكون قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين إذا لم تنته الأزمة في سوريا وإذا ما أدى تفاقمها إلى موجات لجوء جديدة.
بيروت - (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية تقول إن الاشتباكات تجددت في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين بمدينة (صيدا) جنوبي لبنان.
أربيل - وزير الصحة بحكومة إقليم كردستان العراق سامان برزنجي يعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الكوليرا في محافظة (السليمانية) شمالي العراق إلى 117 حالة مؤكدة متوقعا تسجيل المزيد من الإصابات. (النهاية) م ع ع
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