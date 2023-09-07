الرياض - وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدعون العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162.

الكويت - عمليات الخفجي المشتركة تعلن عن استئناف الإنتاج بنجاح من المنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ضمن المرحلة الأولى بعد إتمام عمليات الصيانة لمرافق الإنتاج البري والتأكد من جاهزيتها.

القاهرة - جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن انطلاق شحنة مساعدات إنسانية تضم 190 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية مقدمة من دولة الكويت للشعب السوداني عبر ميناء (سفاجا) المصري المطل على البحر الأحمر.

الرياض - وزير الخارجية العماني رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدر البوسعيدي يعلن استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع اليابان.

عمان - وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقول إن بلاده لن تكون قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين إذا لم تنته الأزمة في سوريا وإذا ما أدى تفاقمها إلى موجات لجوء جديدة.

بيروت - (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية تقول إن الاشتباكات تجددت في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين بمدينة (صيدا) جنوبي لبنان.

أربيل - وزير الصحة بحكومة إقليم كردستان العراق سامان برزنجي يعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الكوليرا في محافظة (السليمانية) شمالي العراق إلى 117 حالة مؤكدة متوقعا تسجيل المزيد من الإصابات. (النهاية) م ع ع