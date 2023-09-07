نيويورك المالي: تحسن مؤشر داو جونز وانخفاض نازداك

نيويورك المالي: تحسن مؤشر داو جونز وانخفاض نازداك
التاريخ
9/7/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 7 أيلول (بترا)- ارتفع مؤشر داو جونز اليوم الخميس فيما تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، ولا سيما مؤشر نازداك.
وارتفع مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، نحو 60 نقطة فقط ليصل إلى 34501 نقطة، فيما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 120 نقطة ليصل إلى 137457 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض نحو 15 نقطة ليصل إلى 4450 نقطة، كما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 16 نقطة ليستقر عند 1856 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" عند 87 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
م د/م ق/ح أ
07/09/2023 23:19:34
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