نيويورك المالي: تحسن مؤشر داو جونز وانخفاض نازداك

نيويورك 7 أيلول (بترا)- ارتفع مؤشر داو جونز اليوم الخميس فيما تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، ولا سيما مؤشر نازداك.

وارتفع مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، نحو 60 نقطة فقط ليصل إلى 34501 نقطة، فيما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 120 نقطة ليصل إلى 137457 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فانخفض نحو 15 نقطة ليصل إلى 4450 نقطة، كما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 16 نقطة ليستقر عند 1856 نقطة.

إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" عند 87 دولارا للبرميل الواحد.

--(بترا)

م د/م ق/ح أ

07/09/2023 23:19:34