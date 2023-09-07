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بلدية الظليل تنفذ حملة نظافة شاملة لتجميل القضاء والحفاظ على البيئة

9/7/2023 11:23:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 7 أيلول (بترا)- نفذت بلدية الظليل سلسلة من حملات النظافة بالتعاون مع مكتب بيئة الظليل، وشملت مختلف المناطق التابعة للبلدية، خاصة المدينة الصناعية والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية.
وقال رئيس بلدية الظليل المحامي نضال العوضات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) إن الحملة استمرت خمسة أيام وشارك فيها 70 عاملاً من كوادر البلدية، حيث تم استخدام آليات وقلابات وجرافات وضاغطات البلدية لتنفيذ هذه الحملات .
وأكد العوضات، استمرار مثل هذه الحملات، خاصة بالمناطق الحيوية والصناعية والشوارع الرئيسية، للمحافظة على نظافة المناطق التابعة لها والحد من التلوث البيئي، وتحسين المنظر البصري لقاطني قضاء الظليل الذي يحتوي 80 بالمئة من الثروة الحيوانية بالأردن، إلى جانب المدينة الصناعية التي تضم صناعات حيوية تشكل رافداً للإقتصاد الوطني .
--(بترا)
ع ض/م ق/ح أ
07/09/2023 23:07:43

MENAFN07092023000117011021ID1107031030

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