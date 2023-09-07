بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة جدارا وجامعة إسطنبول

إربد 7 أيلول (بترا)- بحثت نائب رئيس جامعة جدارا الأستاذ الدكتور إيمان البشيتي مع منسق العلاقات الأكاديمية في جامعة إسطنبول أيدن عثمان جوتيكن اليوم، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وبخاصة على صعيد التبادل الطلابي وتفعيل حراك الطلبة الأكاديمي بين الجامعتين.

وبحث الجانبان فرص التعاون بين جامعة جدارا وجامعة إسطنبول أيدن التركية على صعيد تفعيل حراك الطلبة الأكاديمي بين الجامعتين، ومناقشة موضوع إعطاء دورات أونلاين ومساقات تحسب كساعات دراسية للطلبة، وذلك ضمن البرامج المقدمة والمشتركة في كلا الجامعتين.

وأتفق الطرفان على تبادل الدعوات لأعضاء الهيئة التدريسية، وذلك لحضور المؤتمرات العلمية التي تعقدها الجامعتان ضمن الحراك الأكاديمي الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وحضور المؤتمرات العلمية التي تعقد في الجامعتين.

--(بترا)

ع ع/م ق/ح أ

07/09/2023 22:53:33