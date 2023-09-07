بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة جدارا وجامعة إسطنبول

بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة جدارا وجامعة إسطنبول
التاريخ
9/7/2023 11:23:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 7 أيلول (بترا)- بحثت نائب رئيس جامعة جدارا الأستاذ الدكتور إيمان البشيتي مع منسق العلاقات الأكاديمية في جامعة إسطنبول أيدن عثمان جوتيكن اليوم، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وبخاصة على صعيد التبادل الطلابي وتفعيل حراك الطلبة الأكاديمي بين الجامعتين.
وبحث الجانبان فرص التعاون بين جامعة جدارا وجامعة إسطنبول أيدن التركية على صعيد تفعيل حراك الطلبة الأكاديمي بين الجامعتين، ومناقشة موضوع إعطاء دورات أونلاين ومساقات تحسب كساعات دراسية للطلبة، وذلك ضمن البرامج المقدمة والمشتركة في كلا الجامعتين.
وأتفق الطرفان على تبادل الدعوات لأعضاء الهيئة التدريسية، وذلك لحضور المؤتمرات العلمية التي تعقدها الجامعتان ضمن الحراك الأكاديمي الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وحضور المؤتمرات العلمية التي تعقد في الجامعتين.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
07/09/2023 22:53:33
MENAFN07092023000117011021ID1107031029
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