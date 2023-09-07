انطلاق فعاليات مهرجان المثلث الذهبي التاسع بالعقبة
التاريخ
9/7/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 7 أيلول (بترا)-انطلقت في العقبة اليوم الخميس فعاليات مهرجان المثلث الذهبي التاسع الذي نظمته جمعية واحة الفكر والأدب برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز بمشاركة 50 ضيفاً من 17 دولة عربية .
وبدأت فعاليات المهرجان بمسيرة "القدس عربية" انطلقت من دوار الشريف الحسين بن علي وسط مدينة العقبة الى ساحة الثورة العربية الكبرى .
وتشمل فعاليات المهرجان أمسيات شعرية وعدة معارض فنية وندوات ثقافية وفكرية ومعارض كتب وفن تشكيلي وبازارات خيرية ومبادرات وطنية وفرق فلكلورية.
وبحسب رئيس جمعية واحة الفكر والأدب مدير المهرجان الشاعر شوكت البطوش، فإنّ المهرجان يهدف إلى الترويج السياحي عبر الفعاليات الثقافية، مشتملًا على أمسيات شعرية وندوات ثقافية وفكرية و معارض كتاب وفن تشكيلي وبازارات خيرية ومسيرة هجن، ومشاركة لكشافة التربية والتعليم وقطاعات ثقافية ومبادرات وطنية وهيئات رسمية وأهلية ومجتمعات محلية.
وبيّن البطوش، أن المهرجان يأتي هذا العام بدورته التاسعة بمشاركة واسعة بهدف الترويج السياحي للمواقع السياحية والتراثية في الأردن.
--(بترا)
ا م/م ق/ح أ
07/09/2023 22:37:13
MENAFN07092023000117011021ID1107031028
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.