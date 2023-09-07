انطلاق فعاليات مهرجان المثلث الذهبي التاسع بالعقبة

العقبة 7 أيلول (بترا)-انطلقت في العقبة اليوم الخميس فعاليات مهرجان المثلث الذهبي التاسع الذي نظمته جمعية واحة الفكر والأدب برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز بمشاركة 50 ضيفاً من 17 دولة عربية .

وبدأت فعاليات المهرجان بمسيرة "القدس عربية" انطلقت من دوار الشريف الحسين بن علي وسط مدينة العقبة الى ساحة الثورة العربية الكبرى .

وتشمل فعاليات المهرجان أمسيات شعرية وعدة معارض فنية وندوات ثقافية وفكرية ومعارض كتب وفن تشكيلي وبازارات خيرية ومبادرات وطنية وفرق فلكلورية.

وبحسب رئيس جمعية واحة الفكر والأدب مدير المهرجان الشاعر شوكت البطوش، فإنّ المهرجان يهدف إلى الترويج السياحي عبر الفعاليات الثقافية، مشتملًا على أمسيات شعرية وندوات ثقافية وفكرية و معارض كتاب وفن تشكيلي وبازارات خيرية ومسيرة هجن، ومشاركة لكشافة التربية والتعليم وقطاعات ثقافية ومبادرات وطنية وهيئات رسمية وأهلية ومجتمعات محلية.

وبيّن البطوش، أن المهرجان يأتي هذا العام بدورته التاسعة بمشاركة واسعة بهدف الترويج السياحي للمواقع السياحية والتراثية في الأردن.

--(بترا)

ا م/م ق/ح أ

07/09/2023 22:37:13