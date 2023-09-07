المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر أمام نظيره النرويجي ودياً

المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر أمام نظيره النرويجي ودياً
التاريخ
9/7/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 7 أيلول (بترا)- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الخميس، أمام نظيره النرويجي في المباراة الودية التي أقيمت في العاصمة النرويجية أوسلو.
وخسر المنتخب في المباراة التي أقيمت في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للاستحقاقات الرسمية المقبلة المتمثلة بتصفيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا، بـ 6 أهداف دون رد.
ويضم المنتخب النرويجي نجوما متميزين أمثال نجم مانشيستر سيتي الانجليزي ايرلينج هالاند الذي فاز أخيرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.
وسيغادر المنتخب الوطني بعد المباراة متوجها إلى أذربيجان للقاء منتخبها وديا يوم 12 الشهر الحالي.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
07/09/2023 22:24:37
MENAFN07092023000117011021ID1107031027
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