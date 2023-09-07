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المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر أمام نظيره النرويجي ودياً

9/7/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 أيلول (بترا)- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الخميس، أمام نظيره النرويجي في المباراة الودية التي أقيمت في العاصمة النرويجية أوسلو.
وخسر المنتخب في المباراة التي أقيمت في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للاستحقاقات الرسمية المقبلة المتمثلة بتصفيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا، بـ 6 أهداف دون رد.
ويضم المنتخب النرويجي نجوما متميزين أمثال نجم مانشيستر سيتي الانجليزي ايرلينج هالاند الذي فاز أخيرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.
وسيغادر المنتخب الوطني بعد المباراة متوجها إلى أذربيجان للقاء منتخبها وديا يوم 12 الشهر الحالي.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
07/09/2023 22:24:37

MENAFN07092023000117011021ID1107031027

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