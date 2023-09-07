عمان 7 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تمديد فترة المشاركة في جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية حتى 30 أيلول الحالي.

وقالت الوزارة اليوم الخميس، إن التمديد جاء لرغبة الطلاب في المزيد من الوقت، ويمكن لطلبة الجامعات الأردنية والمستفيدين من مبادرة "مليون مبرمج أردني" المشاركة عبر الموقع الإلكتروني ، وإرفاق فيديو لمدة 3 دقائق مع طلب المشاركة، وتوفير محاكاة للتطبيق أو أدوات تطوير البرمجيات.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز وتشجيع طلبة الجامعات الأردنية على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة؛ لتطوير خدمات حكومية سهلة ومبسطة، وتشمل قطاعات الصحة، والتعليم، والنقل، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والقطاع المالي، والقطاع الخدمي والتواصل الحكومي.

وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف دينار، موزعة كالتالي: المركز الأول 50 ألفاً، المركز الثاني 30 ألفاً، المركز الثالث 20 ألفاً، وسيعلن عن نتائج الجائزة في تشرين الثاني من العام الحالي.

--(بترا)

غ ح/م ق/ح أ

07/09/2023 22:23:10