العقبة 7 أيلول(بترا)-أستقبل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز اليوم الخميس الأمينة العامة للجّنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي، بحضور مفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي .

و أكد الفايز أهمية دور المرأة وهي المكمل والعامل في الحياة العامة والتي تتبنى العديد من القضايا من خلال وظائفها في مختلف الإدارات وحملها مسؤوليات جسام ومنها حقائب وزارية. وقال الفايز أنه واستجابة للتوجيهات الملكية، فقد عملت سلطة منطقة العقبة من خلال مديرية تنمية المجتمع على تمكين المرأة بهدف تعزيز مشاركتها في جميع مناحي الحياة سواء السياسية والاقتصادية والسياحية .

من جهتها قدمت العلي موجزاً عن الإستراتيجية الوطنية للمرأة وخطتها التنفيذية و المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها اللجنة، لا سيما في مجال التمكين السياسي والاقتصادي وإدماج مفاهيم تمكين المرأة على المستوى المؤسسي في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

بدورها أكدت الأمينة العامة للتجمع، ربا مطارنة ، على دور التجمع في تمكين المرأة سياسيا وقانونيا والبرامج التي يقوم بتنفيذها لرفع الوعي حول تعديلات القوانين في ضوء منظومة التحديث السياسي وإن العقبة تحظى بأكبر عدد من منتسبات التجمع وأهمية التركيز على الأطراف .

وأعربت المطارنة عن شكرها لدعم التجمع والرغبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة، لتنفيذ العديد من البرامج التي من شأنها تمكين المرأة والأسرة في العقبة .

--(بترا)

ا م/ح أ

07/09/2023 22:19:13