العقبة : الفايز يستقبل الأمينة العامة للجّنة الوطنية لشؤون المرأة
التاريخ
9/7/2023 11:23:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
العقبة 7 أيلول(بترا)-أستقبل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز اليوم الخميس الأمينة العامة للجّنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي، بحضور مفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي .
و أكد الفايز أهمية دور المرأة وهي المكمل والعامل في الحياة العامة والتي تتبنى العديد من القضايا من خلال وظائفها في مختلف الإدارات وحملها مسؤوليات جسام ومنها حقائب وزارية. وقال الفايز أنه واستجابة للتوجيهات الملكية، فقد عملت سلطة منطقة العقبة من خلال مديرية تنمية المجتمع على تمكين المرأة بهدف تعزيز مشاركتها في جميع مناحي الحياة سواء السياسية والاقتصادية والسياحية .
من جهتها قدمت العلي موجزاً عن الإستراتيجية الوطنية للمرأة وخطتها التنفيذية و المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها اللجنة، لا سيما في مجال التمكين السياسي والاقتصادي وإدماج مفاهيم تمكين المرأة على المستوى المؤسسي في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
بدورها أكدت الأمينة العامة للتجمع، ربا مطارنة ، على دور التجمع في تمكين المرأة سياسيا وقانونيا والبرامج التي يقوم بتنفيذها لرفع الوعي حول تعديلات القوانين في ضوء منظومة التحديث السياسي وإن العقبة تحظى بأكبر عدد من منتسبات التجمع وأهمية التركيز على الأطراف .
وأعربت المطارنة عن شكرها لدعم التجمع والرغبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة، لتنفيذ العديد من البرامج التي من شأنها تمكين المرأة والأسرة في العقبة .
--(بترا)
ا م/ح أ
07/09/2023 22:19:13
MENAFN07092023000117011021ID1107031025
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