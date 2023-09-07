Friday, 08 September 2023 07:16 GMT

العقبة : الفايز يستقبل الأمينة العامة للجّنة الوطنية لشؤون المرأة

9/7/2023 11:23:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 7 أيلول(بترا)-أستقبل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز اليوم الخميس الأمينة العامة للجّنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي، بحضور مفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي .
و أكد الفايز أهمية دور المرأة وهي المكمل والعامل في الحياة العامة والتي تتبنى العديد من القضايا من خلال وظائفها في مختلف الإدارات وحملها مسؤوليات جسام ومنها حقائب وزارية. وقال الفايز أنه واستجابة للتوجيهات الملكية، فقد عملت سلطة منطقة العقبة من خلال مديرية تنمية المجتمع على تمكين المرأة بهدف تعزيز مشاركتها في جميع مناحي الحياة سواء السياسية والاقتصادية والسياحية .
من جهتها قدمت العلي موجزاً عن الإستراتيجية الوطنية للمرأة وخطتها التنفيذية و المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها اللجنة، لا سيما في مجال التمكين السياسي والاقتصادي وإدماج مفاهيم تمكين المرأة على المستوى المؤسسي في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
بدورها أكدت الأمينة العامة للتجمع، ربا مطارنة ، على دور التجمع في تمكين المرأة سياسيا وقانونيا والبرامج التي يقوم بتنفيذها لرفع الوعي حول تعديلات القوانين في ضوء منظومة التحديث السياسي وإن العقبة تحظى بأكبر عدد من منتسبات التجمع وأهمية التركيز على الأطراف .
وأعربت المطارنة عن شكرها لدعم التجمع والرغبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة، لتنفيذ العديد من البرامج التي من شأنها تمكين المرأة والأسرة في العقبة .
--(بترا)
ا م/ح أ
07/09/2023 22:19:13

MENAFN07092023000117011021ID1107031025

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث