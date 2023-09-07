هبوط اضطراري لطائرة الملكية الأردنية بهدف إنقاذ حياة مسافر
التاريخ
9/7/2023 11:23:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول(بترا)- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، عن تحويلها مسار الرحلة الاعتيادية رقم RJ263 المتجهة من عمّان إلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو؛ لتهبط اضطرارياً في مطار هيثرو في لندن لإسعاف حياة مسافر أميركي من أصول عربية.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم الخميس، أن قائد الطائرة قرر تحويل مسار الرحلة والهبوط في أقرب مطار بعد أن أبلغه طاقم الطائرة أن أحد المسافرين يعاني من أعراض ذبحة صدرية مما يستدعي نقله للمستشفى، حيث تم إسعافه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والمزيد من الرعاية الطبية.
وأشارت الشركة إلى أن الطائرة استأنفت مسارها الأصلي باتجاه شيكاغو بعد تأخير قارب ساعة و15 دقيقة على أرض مطار هيثرو.
وأكدت الشركة حرصها على صحة مسافريها وسلامتهم بالرغم من جميع التكاليف المالية التي تتكبدها نتيجة لمثل هذه المواقف والحوادث الاضطرارية.
--(بترا)
ع ن/ح أ
07/09/2023 22:12:24
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