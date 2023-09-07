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جاريد ليتو يواصل تسلق الأبنية فى نيويورك على طريقة Spider Man

9/7/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل الممثل جاريد ليتو ممارسة موهبته في تسلق الأبنية العالية، مثلما ظهر مؤخراً على طريقة Spider-Man في مدينة نيويورك، حيث ترك دراجته، ثم ذهب لتسلق البناء، مثلما ظهر في الصور التي تم رصدها لها، والتي لا تعد الأولي لنجم هوليود.



جاريد ليتو يتسلق عمارة


وفى شهر مايو الماضى، انتقدت الممثلة الأمريكية أوبري بلازا، تصرف الممثل العالمى
جاريد ليتو
لارتكابه خطأ مع ملابسه في حفل
Met Gala
لهذا العام، وكان المهرجان قد احتفى هذا العام بمصمم الأزياء الراحل كارل لاجرفيلد، الذي توفي في عام 2019.



جاريد ليتو



في حين أن عددًا لا يحصى من الوجوه الشهيرة التي حضرت تكريمًا لمصمميهم المفضلين من خلال ارتداء ملابس أنيقة، ذهب جاريد ليتو بخيار أقل تقليدية وارتدى زي قطة لاجرفيلد، شوبيت.

بزى مستوحى من القط البورمي الأبيض المحبوب للمصمم، وصل الممثل والموسيقي مرتديًا زيًا كاملاً يغطي وجهه، مما يعني أنه لم يكن أحد يعرف من كان عند وصوله لأول مرة، وبعد فترة قصيرة، أزال ليتو القناع ليكشف عن نفسه بينما كان يسير على السجادة الحمراء في نيويورك.

ولهذا انتقدت بلازا تسرع ليتو، مؤكدة أنه دمر لغز الزي عن طريق إزالة القناع في وقت مبكر جدًا، حيث قالت لموقع "variety"، " كان يجب أن يحتفظ بها لفترة أطول ".



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