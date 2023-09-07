وأكمل سامي عبد الحليم، "تخرجت فى كلية دار العلوم عام

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وكنا نمثل في فريق الجامعة ،وفريق الكلية وكان معايا زميلي محمد متولي وزميلتي يسرية المغربي وكنا نتقابل طيلة الوقت ، وفي فترة الجامعة كان يقوم بالإخراج لنا سعد أردش ونجيب سرور ، فتأثرنا بهم تأثير كبير وكنا نريد أن نصبح مثلهم فما كان علينا إلا أننا إلتحقنا بالمعهد العالي للفنون المسرحية عقب تخرجنا من دار العلوم فورا"ً .





يشار إلى أن الفنان الدكتور سامى عبد الحليم " تخرج فى كلية دار علوم

عام ١٩٧١، والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية عام ١٩٨٣ وحصل على الدكتوراه في فنون الاخراج المسرحي من اسبانيا عام ١٩٩٢ ،وشارك بعدد كبير من المسرحيات حوالي ٨٠ مسرحية منهم ٣٥ عرض بالمسرح المتجول، وقام بالمشاركة في مسرحيات " المحاكمة" و "الحارس" و "منمنمات تاريخية" وعرض "شمس الشموسة" للمسرح القومي للطفل، وشارك فى تأسيس وإنشاء وحدة المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، فضلًأ عن أدواره المميزة في الدراما حيث جسد شخصية " بيرم التونسي" في مسلسل أم كلثوم .



