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كيف أثر المخرج الراحل جلال الشرقاوي على الفنان سامي عبد الحليم ؟

9/7/2023 11:23:23 PM
(MENAFN- Youm7) قال الفنان سامي عبد الحليم إن جلال الشرقاوي له تأثير كبير عليه ، مضيفا، " فقد أثر علي وأنا طالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية كما أثر علي كمخرج فأول مسرحية قدمتها بالمسرح الخاص كانت "الجوكر" وكنت حينها طالب بالمعهد العالى للفنون المسرحية ، وكان الفنان محمد صبحي معيد بالمعهد ورشحني للمشاركة معه في المسرحية واستمرت لمدة عامين، وعندما كان جلال الشرقاوي يقوم بالتدريس لنا ونحن
طلاب
بالمعهد ، طلب منا أن نحفظ مسرحية "أديب " كاملة "من الجلدة للجلدة " وطلب منا أن نقوم بكل الأدوار في المسرحية ،وكان له هدف من ذلك فتأثيره كأستاذ لا يشق له غبار" .

وأكمل سامي عبد الحليم، "تخرجت فى كلية دار العلوم عام
71 ،
وكنا نمثل في فريق الجامعة ،وفريق الكلية وكان معايا زميلي محمد متولي وزميلتي يسرية المغربي وكنا نتقابل طيلة الوقت ، وفي فترة الجامعة كان يقوم بالإخراج لنا سعد أردش ونجيب سرور ، فتأثرنا بهم تأثير كبير وكنا نريد أن نصبح مثلهم فما كان علينا إلا أننا إلتحقنا بالمعهد العالي للفنون المسرحية عقب تخرجنا من دار العلوم فورا"ً .


يشار إلى أن الفنان الدكتور سامى عبد الحليم " تخرج فى كلية دار علوم
عام ١٩٧١، والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية عام ١٩٨٣ وحصل على الدكتوراه في فنون الاخراج المسرحي من اسبانيا عام ١٩٩٢ ،وشارك بعدد كبير من المسرحيات حوالي ٨٠ مسرحية منهم ٣٥ عرض بالمسرح المتجول، وقام بالمشاركة في مسرحيات " المحاكمة" و "الحارس" و "منمنمات تاريخية" وعرض "شمس الشموسة" للمسرح القومي للطفل، وشارك فى تأسيس وإنشاء وحدة المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، فضلًأ عن أدواره المميزة في الدراما حيث جسد شخصية " بيرم التونسي" في مسلسل أم كلثوم .



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