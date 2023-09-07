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رايان رينولدز وزوجته بليك ليفلي خلال نزهتهما فى شوارع نيويورك

9/7/2023 11:23:22 PM
(MENAFN- Youm7) رصدت أعين المصورين الثنائى الشهير رايان رينولدز وزوجته بليك ليفلي، وهما يسيرا معاً داخل مدينة نيويورك هذا الأسبوع، إذ تألق الثنائى الذى تزوج عام 2012، أي قبل 11 عاما، وهما يسيرا بأزيائهما المميزة، ويتجولا سوياً.

وكان الممثل العالمى
رايان رينولدز
كشف
عن صراعه مع "القلق"، معترفًا أنه كان يشعر أنه يمتلك "جزأين" في شخصيته، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث صرح رينولدز قائلا :" كنت أشعر بأنى مريض بالقلق، مما جعلنى أشعر بالانفصام، بوجود جزأين من شخصيتي."



ريان وزوجته


وأضاف رينولدز قائلا: "أتذكر أننى كنت أقف وراء الكواليس قبل أن تفتح الستار، وأقول لنفسي، سأموت، سأموت هنا، ولكن بمجرد أن تفتح الستار يبدو الأمر كما لو أن هذا الرجل الصغير من شخصيتى يتولى المسؤولية".



ريان وبليك ليفلى


وأنهى رينولدز حديثه قائلا "ومن ثم ابدأ في الإحساس أن معدل ضربات قلبي ينخفض​، وأنفاسي تهدئ، وابدأ السيطرة على نفسى".





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