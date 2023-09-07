وكان الممثل العالمى

رايان رينولدز

كشف

عن صراعه مع "القلق"، معترفًا أنه كان يشعر أنه يمتلك "جزأين" في شخصيته، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث صرح رينولدز قائلا :" كنت أشعر بأنى مريض بالقلق، مما جعلنى أشعر بالانفصام، بوجود جزأين من شخصيتي."









وأضاف رينولدز قائلا: "أتذكر أننى كنت أقف وراء الكواليس قبل أن تفتح الستار، وأقول لنفسي، سأموت، سأموت هنا، ولكن بمجرد أن تفتح الستار يبدو الأمر كما لو أن هذا الرجل الصغير من شخصيتى يتولى المسؤولية".









وأنهى رينولدز حديثه قائلا "ومن ثم ابدأ في الإحساس أن معدل ضربات قلبي ينخفض​، وأنفاسي تهدئ، وابدأ السيطرة على نفسى".











