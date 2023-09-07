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إيرادات فيلم وش فى وش تتخطى 20 مليون جنيه فى السعودية خلال 3 أسابيع

9/7/2023 11:23:22 PM
(MENAFN- Youm7) وصلت إيرادات فيلم "وش في وش " إلى 2.525.382 مليون ريال سعودى بما يعادل 20.809.588 مليون جنيه مصري، في شباك التذاكر السعودى خلال 3 أسابيع عرض، حيث انطلق عرض الفيلم في دور العرض بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس 17 أغسطس الماضى بالتزامن مع عرضه في السينمات المصرية الذى حقق فيها إيرادات تخطت 17 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض،

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وتأليف وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

يذكر أن محمد ممدوح ينتظر عرض فيلم "شقو" خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى من تصويره مؤخراً، ويشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن مشوق.

أما أمينة خليل انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في فيلم "شماريخ" مع المخرج عمرو سلامة، وتشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن.





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