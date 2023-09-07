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3 أوجه لشخصيات مواليد برج العذراء.. اعرف أنت مين فيهم؟

9/7/2023 11:23:19 PM
(MENAFN- Youm7) يعرف أصحاب برج العذراء بأنهم يسعون دائما إلى الكمال، وذلك إلى جانب أنهم أشخاص أذكياء، وناقدون، وعلى الرغم من ذلك هناك الكثير من مواليد برج العذراء لكنهم لا يملكون صفات هذا البرج، إلى جانب امتلاكهم مميزات أو صفات أو عيوب أخرى، لا يشترك كل شخص ينتمي إلى برج شمسي معين في نفس السمات تماما، حيث إن عوامل أخرى، مثل القمر، تميز كل فرد، فيجب أن تعلم أن الأشخاص الذين ينتمون إلى برج العذراء لديهم ثلاث شخصيات مختلفة حسب وقت ولادتهم، وحسب هذا الوقت يستعرض" اليوم السابع" شخصيات برج العذراء المختلفة الذى مازالنا فى شهره، وفقاً لما نشره موقع "glam".


الابراج الفلكية الشخصية التحليلية المنظمة

يعتبر مواليد برج العذراء
في الأسبوع الأول من البرج، مرتبطين بالصفات الأساسية بالبرج، حيث إنهم أشخاص تحليليون وعمليون ومنهجيون للغاية، ويفكرون في الأمور ببطء شديد وحذر، إلى جانب إنهم يحبون التنظيم، فقبل التعامل مع تلك الشخصية فيجب عليك التأكد من قدرتك على التعامل مع كل سلوك برج العذراء بنسبة 100٪. إذا دعوتهم إلى حدث ما، فاستعد لتحليلهم للتفاصيل الصغيرة وربما انتقادها، وإذا كنت تشارك المنزل مع أحد منهم، فمن المحتمل أن يرغبوا في جعله نظيفا.

الشخصية الطموحة

يعتبر المولود فى العقد الثاني من برج العذراء أكثر فنية وطموح، ويكون له تأثير إبداعي، فعادة ما تجده يحلم بأن يصبح مغني مشهور، أو يعرف كل شيء عن الفنون، أو دائما ما يحصل على الدور الرئيسي في أعماله الفنية، مما يجعل الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا العقد من برج العذراء متعطشين جداً للنجاح، فهم أقل اهتماما بتحليل التفاصيل الصغيرة وأكثر تركيزاً على الصورة الكبيرة، ويفعلون كل ما في وسعهم لتحقيق أحلامهم الكبيرة.


برج العذراء الشخصية العشرية

من المحتمل أن يكون هذا الشخص المولود في الجزء الأخير من برج العذراء، لديه الكثير من أوجه التشابه مع الكثير من السابقون له فى هذا الشهر حيث إنهم عمليون ولكنهم أكثر بهجة وسحرا من المتوقع أن يتصرف برج العذراء بنفس تصرفات مواليد أول شهر البرج، ولهم سلوكيات "ساحرة" أكثر من مواليد العقدين الأولين من برج العذراء.


مواليد برج العذراء



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