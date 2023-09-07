3 أوجه لشخصيات مواليد برج العذراء.. اعرف أنت مين فيهم؟

يعتبر مواليد برج العذراء

في الأسبوع الأول من البرج، مرتبطين بالصفات الأساسية بالبرج، حيث إنهم أشخاص تحليليون وعمليون ومنهجيون للغاية، ويفكرون في الأمور ببطء شديد وحذر، إلى جانب إنهم يحبون التنظيم، فقبل التعامل مع تلك الشخصية فيجب عليك التأكد من قدرتك على التعامل مع كل سلوك برج العذراء بنسبة 100٪. إذا دعوتهم إلى حدث ما، فاستعد لتحليلهم للتفاصيل الصغيرة وربما انتقادها، وإذا كنت تشارك المنزل مع أحد منهم، فمن المحتمل أن يرغبوا في جعله نظيفا.

يعتبر المولود فى العقد الثاني من برج العذراء أكثر فنية وطموح، ويكون له تأثير إبداعي، فعادة ما تجده يحلم بأن يصبح مغني مشهور، أو يعرف كل شيء عن الفنون، أو دائما ما يحصل على الدور الرئيسي في أعماله الفنية، مما يجعل الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا العقد من برج العذراء متعطشين جداً للنجاح، فهم أقل اهتماما بتحليل التفاصيل الصغيرة وأكثر تركيزاً على الصورة الكبيرة، ويفعلون كل ما في وسعهم لتحقيق أحلامهم الكبيرة.

من المحتمل أن يكون هذا الشخص المولود في الجزء الأخير من برج العذراء، لديه الكثير من أوجه التشابه مع الكثير من السابقون له فى هذا الشهر حيث إنهم عمليون ولكنهم أكثر بهجة وسحرا من المتوقع أن يتصرف برج العذراء بنفس تصرفات مواليد أول شهر البرج، ولهم سلوكيات "ساحرة" أكثر من مواليد العقدين الأولين من برج العذراء.



