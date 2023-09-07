



مولود

برج القوس

هادئ الطباع قد يجد البعض أنه يفضل الانطواء على نفسه بعض الشىء، وعلى الرغم من ذلك تجده يحب السفر والرحلات ويعشق الحرية.

مولود برج القوس قد تجد البعض منهم يمتلك شيئا من الأنانية التى لا تؤذى من حوله، كما أنه يحب عائلته جدًا ويسعى لإسعادهم على حساب حياته.

من مشاهير برج القوس علا غانم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

تتعرض لبعض المشاكسات من قبل زملائك فى العمل، فحاول أن تتحكم فى كل هذه الأوضاع السيئة، ولا تجعل الفرصة تفوتك وتضيع هذه المهنة من بين يديك، فكل ما عليك أن تعرف كيف تدير هذه الأزمة.

على الرغم من أنك تحاول جاهداً أن تتحكم فى مشاعرك السلبية تجاه الحبيب بسبب بعض تصرفاته الغريبة التى قام بها مؤخراً، إلا أنه واجب عليك القيام بمحاولات أخرى لإعادة العلاقة بينكما من جديد.

حالتك الصحية ممتازة، لكن حاول أن تتناول المشروبات الهادئة التى تجعلك أكثر قدرة على ضبط أعصابك والتحكم فيها، بشكل يريحك نفسياً.

ستكون أفضل بكثير من الفترة الماضية، فالأوضاع جميعها ستتحسن كثيراً، فحاول أن تتخلص من نظرتك السلبية إلى أوضاعك حتى تشعر بأن هناك شيئا ما يحدث.





برج العقرب

من الأبراج التى تتحمل المسئولية فمولوده ذكى للغاية، وحمول وصبور وبين هذه الصفات تأتى صفة الطموح التى تدفعه ليعيش حياته فى تحقيق أهدافه واحدا تلو الآخر.

ومولود برج العقرب، يحب النجاح ومساعدة الآخرين دون مقابل، فهو إنسان مخلص للغاية وكاتم للأسرار، وعاقل فى تصرفاته جدًا وصريح لدرجة عالية ويكره الكذب، فهو إنسان عاطفى وحساس.

ومن مشاهير برج العقرب إليسا، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

تستطيع تحقيق أحلامك المهنية بفضل ذكائك واجتهادك الدائم فى عملك، ما يجعلك تشعر بالسعادة ويدفعك لتحقيق المزيد من النجاحات فى عملك.

تشعر بالاستقرار فى الحياة العاطفية؛ نتيجة حرصك على تقوية علاقتك به طوال الوقت، مما جعلك تعيش حياة هادئة مما يؤثر بشكل إيجابى على نفسية أطفالك.

الرياضة تساعدك فى الحصول على لياقة رياضية، ما يساعدك فى تحسن حالتك الصحية بشكل أكبر، لذلك احرص على رياضة الجرى أو المشى ربع ساعة يوميًا.

هذه الأيام تبدأ فى بعض المشروعات التجارية الجديدة بعد الحصول على الأرباح التى حصلت عليها الأسبوع الماضى، كما ستقابل اليوم شخصًا لم تشاهده منذ فترة، وهذا الأمر يعد من المفاجآت السارة بالنسبة لك.





مولود برج الثور يفكر باستمرار فى مستقبله، ويعمل بجدية ويتطلع لكل جديد طوال الوقت، ويسعى لتحقيق أحلامه مهما كانت الظروف حوله، كما أنه قائد ماهر.

صاحب برج الثور يحب الحياة والمال والأولاد، ويعشق الحياة المريحة، لذلك يجتهد فى عمله بدرجة كبيرة، كما أنه إنسان واقعى، وفنان لديه قدرة على حل المشكلات برؤية جديدة.

ومن مشاهير برج الثور عادل إمام، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

من المتوقع أن تتلقى مفاجأة غير متوقعة على مدار هذ اليوم، وسيكون الأمر مرتبطا بالمال وعملك الحالى، وعلى الرغم من كل ما تتعرض له من أزمات أنت الآن بحاجة إلى تدليل ذاتك، والتخلص من التوتر الزائد.

حاول إرضاء شريك حياتك، فهو يمنحك الحب والرومانسية والحنان، ولا تتجاهل فعل ذلك، فمن الممكن أن تجعل العلاقة أفضل إذا كانت هناك دعوة لعشاء رومانسى.

صحتك جيدة إلى حد كبير خلال الفترة الماضية، حاول أن تستمر على نظامك الغذائى واهتم برياضتك التى تفضلها ولا تتهاون فى متابعة طبيب كل فترة.

سحرك وخفة دمك تجعل الجميع منبهرا بك ويقدرك كثيراً، واليوم سيكون لديك الكثير من الفرص لتحقيق المكاسب المادية، كما أن وضعك فى العمل سيتحسن كثيراً إلى الأفضل على خلاف ما تتوقع.





يبدأ برج الأسد ما بين 23 يوليو إلى 22 أغسطس، ويعرف بطيبة قلبه ومساعدته للآخرين، ومقبل على الحياة ويحب العيش فى رغد ويسعى للتقدم طوال الوقت، ويتميز بقيادته الماهرة ويجيد إعادة ترتيب الصفوف.

مولود برج الأسد محترم جدًا فى علاقاته بمن حوله سواء كان على المستوى المهنى أو الاجتماعى، لديه عزة وثقة بالنفس عالية، ولا يتهاون فى حقه.

ومن مشاهير برج الأسد سلاف فواخرجى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

أوضاعك فى العمل غير مستقرة، لكن هناك بادرة أمل ستعرفها اليوم، كما أنك ستتلقى أخبارًا مفرحة بشأن موضوع مؤجل، كما أن الوضع فى الفترة المقبلة سيكون أفضل بكثير، حاول أن تكون أكثر تفاؤل.

علاقة حب قديمة ستظهر فى الأفق، وتفكر كثيراً فى أن تعطيه فرصة جديدة من أجل إعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن بعض الخلافات ستكون سبباً فى إفساد هذه الفكرة، ويعود الوضع إلى ما هو عليه.

ممارسة التمارين الرياضية واتباع النظام العذائى يساعدك كثيراً على الراحة والحصول على وضع جيد، كذلك تحصل على علاج يمنحك الراحة والشعور بالاطمئنان، كما أن النوم كثيراً يجعلك أكثر صحة، فحافظ على هذه العادة.

أوضاعك جيدة إلى حد كبير وتحديداً على مستوى العمل، كما أن علاقتك بأصدقائك فى العمل ستعود إلى طبيعتها، حاول أن تكون هادئًا قبل اتخاذ أى قرار.





يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها الشجاعة التى تدفعه لمواجهة المخاطر وميله للعيش فى الخيال الواسع كما يتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع.

يتسم مولود برج السرطان بالعديد من الصفات والتى منها الرومانسية والحساسية الشديدة التى تجعله يتأثر من أقل كلمة توجه له، كما لا ينسى من أساء إليه ويحرص على حماية أسرته.

ومن مشاهير برج السرطان نوال الزغبي، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

احذر من الإنصات لمن يحاولون التقليل من شأنك طوال الوقت وثق بنفسك جيداً، واعمل على تطوير مهاراتك فى العمل حتى تشعر بالسعادة والمزيد من الثقة بالنفس.

لا تتردد فى الاعتراف بمشاعرك للشخص المميز فى حياتك، لعله هو الآخر ينتظر منك هذا الاعتراف، حتى تبدأ علاقة جديدة تجعلك تشعر بالسعادة التى تحلم بها طوال الوقت.

اختار طعامك وشرابك بعناية شديدة ولا تفرط فى تناولهم طوال الوقت حتى تحافظ على وزنك وتتجنب الإصابة بالسمنة حتى تتمتع بصحة جيدة وتشعر بالنشاط والحيوية.

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يكف عن التردد ويتحلى أكثر بالشجاعة ويتخذ خطوات جادة فى عمله حتى يحقق أهدافه التى يسعى إليها.





يتميز مولود برج العذراء بالعديد من الصفات، والتى منها اهتمامه بمظهره وحرصه على ترتيب وتنظيم كل شىء فى حياته، كما يستطيع تحمل الأعباء والحماس لتجربة أى شىء جديد.

يتسم مولود برج العذراء بصفات أخرى منها الصدق والمرونة فى التعامل والقدرة على تحمل الضغوطات وتوجيه النصائح على هيئة نقد لاذع لمن حوله، ولا يثق فى أحد بسهولة.

ومن مشاهير

برج العذراء

الفنان الراحل عامر منيب، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

نافس زملاءك منافسة شريفة طوال الوقت حتى تتحمس وتثير حماسهم لتقديم أفضل ما لديهم للمؤسسة التى تعملون بها حتى تنجحون وتصلون للقمة التي تحلم بها.

اختار شريك حياة يتوافق معك فى الكثير من صفاتك الشخصية حتى يفهمك وتستطيع أن تكون معه أسرة صغيرة سعيدة، كما كنت تحلم طوال الوقت لكن لا تكرر نفس الأخطاء التى اقترفتها فى العلاقة السابقة.

مارس تمرين رياضى مناسب لصحتك وعمرك حتى تستعيد حيويتك وعافيتك، وتصبح مقبل على الحياة وتتمتع بجسم رياضى كما كنت تتمنى طوال الوقت.

يجب على مولود برج العذراء خلال الفترة المقبلة أن يسعى للاجتهاد فى عمله ومنافسة زملائه طوال الوقت ويختار شريك مناسب له حتى يؤسس معه أسرة سعيدة كما كان يتمنى.





يتصف مولود برج الحمل بالعديد من الصفات، والتى منها القدرة على تحمل المسئولية والحرص على إتمام عمله على أكمل وجه، كما يتسم بالشجاعة والقدرة على مواجهة المخاطر دون تردد.

يتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى منها تمتعه بشخصية قيادية، كما لا يهتم بالخسائر ويسعى طوال الوقت لتحقيق الإنجازات وعاشق للمغامرات المثيرة ويفرط فى تناول الطعام.

ومن مشاهير

برج الحمل

الفنانة شيرى عادل، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

كف عن الجدال غير المثمر، وفكر جيداً فى عملك وكيفية تطويره حتى تصل لهدفك الذى تحلم به، ولا تسمح لأحد بإحباطك والتقليل من عزيمتك طوال الوقت.

انصت لشريك حياتك جيداً وتعاون معه فى حل مشاكل أطفالكما، حتى تشعران بالسعادة والاستقرار الأسرى الذى تحلم به طوال الوقت، وإياك أن تسمح لأى طرف ثالث بالتدخل بينكما.

احرص على ممارسة تمارين اليوجا بشكل يومى حتى تتحسن حالتك النفسية وتصبح مقبل على الحياة أكثر من أى وقت مضى، وإياك والاستسلام للإحباط.

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة أن يهتم بعمله أكثر من أى وقت مضى، ويمارس تمارين اليوجا حتى تتحسن حالته النفسية مع مرور الوقت.





يتصف مولود برج الجدي بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بعقلية تجارية مميزة، وعشقه للعمل الذى يدفعه لوضع خطط لتطوير عمله طوال الوقت، لذلك فهو من الناجحين فى مجاله المهنى.

يعشق مولود برج الجدى الاستقلالية فى حياته ولا يسمح لأحد بالتدخل فيها، كما يميل للجلوس فى الأماكن الهادئة، ويتعامل بجدية مع من حوله ويتسم بثقة الكبيرة بالنفس، والإخلاص لمن يتعامل معه.

ومن مشاهير برج الجدى أنغام، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حاول أن تترجم حبك لعملك لأفعالك من خلال وضع أفكار جديدة ومميزة تساعد على إبراز مواهبك وإظهارها أمام رؤسائك فى العمل خلال الفترة المقبلة.

اجلس مع شريك حياتك لبعض الوقت وانصت له جيداً، وناقشه فى المشاكل حتى تجدان حلولا لها، حتى تشعران بالسعادة والهدوء والاستقرار خلال الفترة المقبلة.

احرص على تناول الحليب بشكل يومى ومارس التمارين الرياضية حتى تشعر بالحيوية والنشاط، وإياك والاستسلام للكسل مرة أخرى، حتى تتخلص من الدهون الزائدة المتراكمة بجسمك.

يجب على مولود برج الجدى خلال الفترة المقبلة أن يحسن حياته مع الشريك ويبحث معه عن حلول لها حتى يعيش معه حياة هادئة مستقرة مع مرور الوقت.





ومن مشاهير برج الحوت المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.











ومن مشاهير برج الجوزاء هالة صدقى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.











ومن مشاهير برج الدلو جون ترافولتا، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.











ومن مشاهير برج الميزان محمد منير، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.





