وصفات طبيعية من زيت خشب الصندل لعلاج أبرز مشاكل البشرة

وصفات طبيعية من زيت خشب الصندل لعلاج أبرز مشاكل البشرة
التاريخ
9/7/2023 11:23:18 PM
(MENAFN- Youm7)
يعتبر زيت خشب الصندل من الزيوت الطبيعية التي تساعد في علاج الكثير من مشاكل البشرة، حيث يساعد على تجديد البشرة والتخلص من التجاعيد وحب الشباب وغيرها من مشاكل البشرة الشائعة والمختلفة والتي تتسبب في شعور المرأة بالإنزعاج، ونستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية من زيت خشب الصندل لعلاج مشاكل البشرة الشائعة، وفقاً لما ذكره موقع "boldsky".
وصفات طبيعية من زيت خشب الصندل
وصفة زيت خشب الصندل لتجديد البشرة
يساعد زيت خشب الصندل على تجديد البشرة حيث يمتلك القدرة على إعادة بناء الخلايا بطريقة طبيعية، بالإضافة إلى إنه يعمل على تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والهالات السوداء تحت العين، لذلك ينصح بخلط بضع قطرات من زيت خشب الصندل مع منتج العناية بالبشرة المعتاد استخدامه وتطبيقه على الوجه.
زيت خشب الصندل
وصفة زيت خشب الصندل لتفتيح البشرة
يساعد زيت خشب الصندل في تفتيح البشرة وذلك من خلال تحضير عجينة عن طريق خلط العسل وعصير الليمون واللبن الرائب مع زيت خشب الصندل بكميات متساوية ثم غسل البشرة ووضع العجينة على الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء.
وصفات من زيت خشب الصندل
وصفة زيت خشب الصندل لتقليل البقع والعلامات
يساعد زيت خشب الصندل على تقليل البقع الداكنة وعلامات التجاعيد التي تظهر على الوجه وتتسبب في شعور المرأة بالإنزعاج وذلك من خلال تحضير بضع قطرات من زيت خشب الصندل الممزوجة بزيت طبيعى" أي نوع تختاره المرأة" ثم مزجهما معاً ووضع الخليط على الوجه قبل النوم وغسله في اليوم التالى، حيث يساعد بذلك على تقليل ظهور البقع الداكنة بمختلف أنحاء الوجه، وكذلك التخلص من الندبات خاصة مع تكرار استخدامه بانتظام كل ليلة .
وصفات طبيعية من زيت خشب الصندل
وصفة زيت خشب الصندل للتخلص من ندبات حب الشباب
ينصح بخلط القليل من زيت خشب الصندل مع الكركم والزعفران بكميات متساوية مع بعض الماء، ثم وجه المزيج على الوجه وتركه لمدة نصف ساعة ثم غسل الوجه بماء بارد.
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