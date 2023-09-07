وصفات طبيعية من زيت خشب الصندل لعلاج أبرز مشاكل البشرة

يعتبر زيت خشب الصندل من الزيوت الطبيعية التي تساعد في علاج الكثير من مشاكل البشرة، حيث يساعد على تجديد البشرة والتخلص من التجاعيد وحب الشباب وغيرها من مشاكل البشرة الشائعة والمختلفة والتي تتسبب في شعور المرأة بالإنزعاج، ونستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية من زيت خشب الصندل لعلاج مشاكل البشرة الشائعة، وفقاً لما ذكره موقع "boldsky".





يساعد زيت خشب الصندل على تجديد البشرة حيث يمتلك القدرة على إعادة بناء الخلايا بطريقة طبيعية، بالإضافة إلى إنه يعمل على تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والهالات السوداء تحت العين، لذلك ينصح بخلط بضع قطرات من زيت خشب الصندل مع منتج العناية بالبشرة المعتاد استخدامه وتطبيقه على الوجه.





يساعد زيت خشب الصندل في تفتيح البشرة وذلك من خلال تحضير عجينة عن طريق خلط العسل وعصير الليمون واللبن الرائب مع زيت خشب الصندل بكميات متساوية ثم غسل البشرة ووضع العجينة على الوجه وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء.





يساعد زيت خشب الصندل على تقليل البقع الداكنة وعلامات التجاعيد التي تظهر على الوجه وتتسبب في شعور المرأة بالإنزعاج وذلك من خلال تحضير بضع قطرات من زيت خشب الصندل الممزوجة بزيت طبيعى" أي نوع تختاره المرأة" ثم مزجهما معاً ووضع الخليط على الوجه قبل النوم وغسله في اليوم التالى، حيث يساعد بذلك على تقليل ظهور البقع الداكنة بمختلف أنحاء الوجه، وكذلك التخلص من الندبات خاصة مع تكرار استخدامه بانتظام كل ليلة .





ينصح بخلط القليل من زيت خشب الصندل مع الكركم والزعفران بكميات متساوية مع بعض الماء، ثم وجه المزيج على الوجه وتركه لمدة نصف ساعة ثم غسل الوجه بماء بارد.























