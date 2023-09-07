أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العين وكيفية التخلص منها

أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العين وكيفية التخلص منها
التاريخ
9/7/2023 11:23:18 PM
(MENAFN- Youm7)
قد تحدث الهالات السوداء بسبب التعب أو لأسباب أخرى. وهناك عدد من الطرق الطبيعية منها والطبية التي تستخدمها الكثيرات من النساء للتخلص من الهالات السوداء تحت أعينهن أو تقليل ظهورها. وفي السطور التالية نتعرف على أسباب ظهورها وكيفية التخلص منها وفقًا لما ذكره موقع"Healthline".
ازالة الهالات السوداء تحت العين
الهالات السوداء تحت العينين يمكن أن تكون نتيجة عدة أسباب، ومن بينها:
الوراثة:
قد تكون الهالات السوداء مرتبطة بالوراثة، حيث يتم نقلها من الأجيال السابقة.
قلة النوم:
عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء تحت العينين.
التوتر والإجهاد:
الضغوط النفسية والإجهاد اليومي قد يزيدان من ظهور الهالات السوداء.
تراكم السوائل:
تجمع السوائل في منطقة تحت العين يمكن أن تسبب ظهور الهالات السوداء.
تصبغ الجلد:
بعض الأشخاص يكون لديهم تصبغ طبيعي في منطقة تحت العينين، مما يجعل الجلد يبدو داكناً.
إزالة الهالات السوداء
للتخلص من الهالات السوداء تحت العينين، يمكنك اتباع بعض الإجراءات التالية:
الحصول على قسط كافٍ من النوم:
حاولى الحصول على 7-8 ساعات من النوم في الليلة الواحدة للحفاظ على صحة الجلد وتقليل ظهور الهالات السوداء.
تقليل التوتر والإجهاد:
استخدمى تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق للتخلص من التوتر النفسي والإجهاد، مما قد يساعد على تقليل ظهور الهالات السوداء.
استخدام كريمات مرطبة ومضادة للهالات السوداء:
استخدمي كريمات خاصة بمنطقة تحت العين تحتوي على مكونات مرطبة ومفتحة للبشرة مثل فيتامين "سي" والكافيين.
الشاى الأخضر للعين
تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة:
حماية البشرة من أشعة الشمس المباشرة باستخدام كريم واقي من الشمس وارتداء نظارات شمسية للحد من تصبغ الجلد وظهور الهالات السوداء.
استخدمى أكياس الشاي الباردة:
ضعي أكياس الشاي الباردة أو شرائح الخيار الباردة أيضاً على منطقة تحت العين لمدة 10-15 دقيقة يوميًا. قد يساعد ذلك في تقليل الانتفاخ وتفتيح لون البشرة.
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