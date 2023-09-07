أسباب ظهور الهالات السوداء تحت العين وكيفية التخلص منها

قد تحدث الهالات السوداء بسبب التعب أو لأسباب أخرى. وهناك عدد من الطرق الطبيعية منها والطبية التي تستخدمها الكثيرات من النساء للتخلص من الهالات السوداء تحت أعينهن أو تقليل ظهورها. وفي السطور التالية نتعرف على أسباب ظهورها وكيفية التخلص منها وفقًا لما ذكره موقع"Healthline".





الوراثة:



قد تكون الهالات السوداء مرتبطة بالوراثة، حيث يتم نقلها من الأجيال السابقة.

قلة النوم:

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء تحت العينين.

التوتر والإجهاد:

الضغوط النفسية والإجهاد اليومي قد يزيدان من ظهور الهالات السوداء.

تراكم السوائل:

تجمع السوائل في منطقة تحت العين يمكن أن تسبب ظهور الهالات السوداء.

تصبغ الجلد:

بعض الأشخاص يكون لديهم تصبغ طبيعي في منطقة تحت العينين، مما يجعل الجلد يبدو داكناً.







حاولى الحصول على 7-8 ساعات من النوم في الليلة الواحدة للحفاظ على صحة الجلد وتقليل ظهور الهالات السوداء.

تقليل التوتر والإجهاد:

استخدمى تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق للتخلص من التوتر النفسي والإجهاد، مما قد يساعد على تقليل ظهور الهالات السوداء.

استخدام كريمات مرطبة ومضادة للهالات السوداء:

استخدمي كريمات خاصة بمنطقة تحت العين تحتوي على مكونات مرطبة ومفتحة للبشرة مثل فيتامين "سي" والكافيين.





حماية البشرة من أشعة الشمس المباشرة باستخدام كريم واقي من الشمس وارتداء نظارات شمسية للحد من تصبغ الجلد وظهور الهالات السوداء.





ضعي أكياس الشاي الباردة أو شرائح الخيار الباردة أيضاً على منطقة تحت العين لمدة 10-15 دقيقة يوميًا. قد يساعد ذلك في تقليل الانتفاخ وتفتيح لون البشرة.











