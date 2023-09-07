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179 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

9/7/2023 11:23:14 PM
(MENAFN- Youm7) سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.2%، والعرب على 7.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 43.1 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 179.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ومثلت تعاملات المصريين 85.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.1%، وسجل العرب 7.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 8.6 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.5 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.







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