التخطيط: تطوير 66 مستشفى بـ2.8 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية من حياة كريمة
التاريخ
9/7/2023 11:23:14 PM
(MENAFN- Youm7) تستهدف المرحلة الثانية من مبادرة“حياة كريمة” 52 مركزا، و1600 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة 30 مليار جنيه، وتتمثل أهم مستهدفات المرحلة الثانية فى إنشاء وتطوير 66 مستشفى باعتمادات 2.8 مليار جنيه، وتنفيذ 4 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 390 مليون جنيه.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أطوال الترع تبلغ المستهدف تأهيلها وتبطينها: 1741 كم ، وعدد مشروعات الصرف الصحي المستهدفة 510 مشروع، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة، 110 مشروع مياه شرب، 91 محطة مياه، 3000 فصل، 48 معهدا أزهريا.
وتستهدف الخطة أيضا إنشاء 332 مجمع حكومي، 324 منشأة تضامن، 983 مركز شباب، 15330 فصل، صيانة 1303 مدرسة، كما يتم تغطية خدمات الغاز الطبيعي لعدد 926 قرية، إنشاء 330 مركز خدمة زراعية، 46 مركز تجميع ألبان، 128 نقطة إطفاء، 127 سوق، 97 موقف، 231 نقطة شرطة.
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