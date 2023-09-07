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تعرف على حركة السفن والتداول بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. إنفوجراف

9/7/2023 11:23:14 PM
(MENAFN- Youm7) أظهرت بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تطور نشاط موانئ المنطقة الجنوبية في شهر يوليو الماضي، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً على الأصعدة كافة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022.

ورصدت البيانات بالإنفوجراف، حركة التداول وفقا لما يلي:
- ميناء السخنة شهد حركة تداول بإجمالي 48 سفينة، وبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال شهر يوليو 1720359,22 طن.

- استقبل الميناء 33 سفينة بضائع عامة بواقع 720109 طنا، و6 سفن صب جاف بحمولة 634479,68 طن، و9 سفن صب سائل بحمولة 365770,55 طن.
- بلغت إجمالي الحمولة في ميناء الأدبية 229668,23 طن، حيث بلغت حمولة البضائع العامة 45772,92 طن.

- سجل إجمالي حمولة الصب الجاف 9264,00 طن، وإجمالي حمولة الحاويات 26758,89 طن.

- وبلغ معدل تداول الحاويات 2970 حاوية مكافئة، ووصل إجمالي عدد السفن إلى 43 سفينة بمعدل نمو 34.38%، بواقع 20 سفينة بضائع عامة، و5 سفن صب جاف، و13 سفينة صب سائل، و4 سفن حاويات و سفينة واحدة خدمات بحرية.






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