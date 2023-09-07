تعرف على حركة السفن والتداول بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. إنفوجراف
التاريخ
9/7/2023 11:23:14 PM
(MENAFN- Youm7) أظهرت بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تطور نشاط موانئ المنطقة الجنوبية في شهر يوليو الماضي، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً على الأصعدة كافة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022.
ورصدت البيانات بالإنفوجراف، حركة التداول وفقا لما يلي:
- ميناء السخنة شهد حركة تداول بإجمالي 48 سفينة، وبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال شهر يوليو 1720359,22 طن.
- استقبل الميناء 33 سفينة بضائع عامة بواقع 720109 طنا، و6 سفن صب جاف بحمولة 634479,68 طن، و9 سفن صب سائل بحمولة 365770,55 طن.
- بلغت إجمالي الحمولة في ميناء الأدبية 229668,23 طن، حيث بلغت حمولة البضائع العامة 45772,92 طن.
- سجل إجمالي حمولة الصب الجاف 9264,00 طن، وإجمالي حمولة الحاويات 26758,89 طن.
- وبلغ معدل تداول الحاويات 2970 حاوية مكافئة، ووصل إجمالي عدد السفن إلى 43 سفينة بمعدل نمو 34.38%، بواقع 20 سفينة بضائع عامة، و5 سفن صب جاف، و13 سفينة صب سائل، و4 سفن حاويات و سفينة واحدة خدمات بحرية.
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