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جهاز مدينة الشروق يعلن خطة الطوارئ لتجهيز غرف الأمطار استعدادا لفصل الشتاء

9/7/2023 11:23:14 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" تعليماته لفريق الطوارئ لتنفيذ خطته بالإنتشار فى أحياء ومناطق المدينه لتجهيز غرف صرف الأمطار ورفع كفاءة منظومة الصرف بالتزامن مع قرب موسم الخريف والأمطار، حيث تابع رئيس الجهاز تنفيذ البرنامج المكثف لتطهير البلاعات والمراجعة الفنية لفرق عمل التشغيل والصيانه الخاص بمجابهة الأمطار وكذلك مراجعة الأدوات والمعدات والمرور على روافع الصرف الصحى، موجهاً باستمرار خطة العمل خلال الفتره المقبله بهدف التعامل الأمثل فى أوقات الطوارئ.

وشدد المهندس على سعد "رئيس الجهاز" على تواصل الجهد المبذول بين قطاعات الجهاز المختلفة بهدف الحفاظ على المكانة المتميزة للمدينة، حيث أثمرت أحدث الجهود الذاتية بين قطاعى التنمية، والزراعة والتجميل على إنهاء استكمال أعمال زراعة الأحواض الموجوده بجزيرة محور (الربوه) الواقع بالطريق الفاصل بين الحيين الرابع والخامس.

وأوضح رئيس الجهاز بأنه تم على مدار العشرة يوماً الماضيه إخلاء ورفع المخلفات من الأحواض التى لم يتم زراعتها من قبل مع تجهيزها وتدعيمها بزراعة أشجار (التيكوما) والتى تمتاز بإستمرارية الإزهار طوال العام لتعطي لمسة جمالية للطريق.

وأشار المهندس على سعد إلى استمرار أعمال الصيانة والرعاية المكثفة للمسطحات الخضراء بجميع الأحياء والمناطق حرصاً على الثروة الزراعية بمدينة الشروق.


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