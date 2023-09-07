وشدد المهندس على سعد "رئيس الجهاز" على تواصل الجهد المبذول بين قطاعات الجهاز المختلفة بهدف الحفاظ على المكانة المتميزة للمدينة، حيث أثمرت أحدث الجهود الذاتية بين قطاعى التنمية، والزراعة والتجميل على إنهاء استكمال أعمال زراعة الأحواض الموجوده بجزيرة محور (الربوه) الواقع بالطريق الفاصل بين الحيين الرابع والخامس.

وأوضح رئيس الجهاز بأنه تم على مدار العشرة يوماً الماضيه إخلاء ورفع المخلفات من الأحواض التى لم يتم زراعتها من قبل مع تجهيزها وتدعيمها بزراعة أشجار (التيكوما) والتى تمتاز بإستمرارية الإزهار طوال العام لتعطي لمسة جمالية للطريق.

وأشار المهندس على سعد إلى استمرار أعمال الصيانة والرعاية المكثفة للمسطحات الخضراء بجميع الأحياء والمناطق حرصاً على الثروة الزراعية بمدينة الشروق.