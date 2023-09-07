حدث في مثل هذا اليوم

1380 - الروس بقيادة أمير موسكو دميترى دونسكوى يلحقون هزيمة ساحقة بجيش يتكون من مزيج من التتر والمغول فى معركة كوليكوفو، التى تعد بداية انهيار الدولة التترية فى آسيا الوسطى.

1986 - بدأ عرض أول برنامج حوارى للمذيعة أوبرا وينفري.

2018 - اليابانية نعومى أوساكا تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس على منافستها الأمريكية سيرينا ويليامز، لتصبح بذلك أول يابانية تفوز ببطولة تنس كبرى.

مواليد

1830 - فردريك ميسترال، أديب وشاعر فرنسى حاصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1904.

راحلون

1304 - عبد الكريم بن على، ابن بنت العراقى، عالم مسلم مصرى.

1645 - فرانثيسكو دى كيفيدو، كاتب إسبانى.

1993 - زكى نجيب محمود فيلسوف مصرى.