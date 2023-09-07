ذاكرة اليوم.. عرض أول برنامج لـ أوبرا وينفرى ورحيل زكى نجيب محمود
التاريخ
9/7/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Youm7) وقعت فى يوم 8 سبتمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث في مثل هذا اليوم
1380 - الروس بقيادة أمير موسكو دميترى دونسكوى يلحقون هزيمة ساحقة بجيش يتكون من مزيج من التتر والمغول فى معركة كوليكوفو، التى تعد بداية انهيار الدولة التترية فى آسيا الوسطى.
1986 - بدأ عرض أول برنامج حوارى للمذيعة أوبرا وينفري.
2018 - اليابانية نعومى أوساكا تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس على منافستها الأمريكية سيرينا ويليامز، لتصبح بذلك أول يابانية تفوز ببطولة تنس كبرى.
مواليد
1830 - فردريك ميسترال، أديب وشاعر فرنسى حاصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1904.
راحلون
1304 - عبد الكريم بن على، ابن بنت العراقى، عالم مسلم مصرى.
1645 - فرانثيسكو دى كيفيدو، كاتب إسبانى.
1993 - زكى نجيب محمود فيلسوف مصرى.
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