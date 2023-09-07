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ذاكرة اليوم.. عرض أول برنامج لـ أوبرا وينفرى ورحيل زكى نجيب محمود

9/7/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Youm7) وقعت فى يوم 8 سبتمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.

حدث في مثل هذا اليوم

1380 - الروس بقيادة أمير موسكو دميترى دونسكوى يلحقون هزيمة ساحقة بجيش يتكون من مزيج من التتر والمغول فى معركة كوليكوفو، التى تعد بداية انهيار الدولة التترية فى آسيا الوسطى.

1986 - بدأ عرض أول برنامج حوارى للمذيعة أوبرا وينفري.

2018 - اليابانية نعومى أوساكا تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس على منافستها الأمريكية سيرينا ويليامز، لتصبح بذلك أول يابانية تفوز ببطولة تنس كبرى.

مواليد

1830 - فردريك ميسترال، أديب وشاعر فرنسى حاصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1904.

راحلون

1304 - عبد الكريم بن على، ابن بنت العراقى، عالم مسلم مصرى.

1645 - فرانثيسكو دى كيفيدو، كاتب إسبانى.

1993 - زكى نجيب محمود فيلسوف مصرى.


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