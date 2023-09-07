حفل توقيع مجموعة أيام سمير حمص لـ هند جعفر فى مبنى قنصلية

حفل توقيع مجموعة أيام سمير حمص لـ هند جعفر فى مبنى قنصلية
التاريخ
9/7/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم دار الشروق للنشر، حفلا لتوقيع ومناقشة المجموعة القصصية "أيام سمير حمص"
للكاتبة هند جعفر، يوم الأحد، 10 سبتمبر 2023، فى تمام الساعة السابعة مساء، في مبنى قنصلية بوسط البلد ويدير اللقاء والنقاش الكاتب الصحفي سيد محمود.
تنطلق قصص المجموعة من تساؤلات حول الموت، والرغبة، والانصياع لأحكام الزمن النافذة، ويقودنا السرد مانحًا إيانا عزاء عن الأحلام المجهضة، وتلويحة وداع للنهايات السعيدة.
ومن المجموعة: عبر غابة متشابكة من ألاعيب الذاكرة، والتأملات في المستقبل الذي لا يبشر إلا بتكرار الأخطاء، ومن خلال تتبعها لمصائر شخصياتها، تمزج هند جعفر في قصص مجموعتها «أيام سمير حمص» ما بين الواقعية والغرائبية واللمحات التاريخية، يأتي ذلك كله على خلفية انشغالها بالهمِّ الإنساني الذي لا يزال كالعادة حدثًا يوميًّا تخطئه الأعين أحيانًا، وتحدق فيه حينا.
يذكر أن هند جعفر؛ كاتبة مصرية تشغل الآن منصب مسئول الإعلام بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية وصدرت لها عام 2015 مجموعة قصصية بعنوان " عدودة " نالت عنها جائزة ساويرس في عام 2017، وتُرجمت إحدى قصصها إلى الإنجليزية وصدرت في كتاب بعنوان "كتاب القاهرة".
كما اشتركت هند جعفر في عام 2018 بإحدى القصص القصيرة في ورشة جوته ونالت عنها المركز الأول، وتُرجمت قصتها القصيرة إلى الألمانية والإنجليزية وهى تكتب بشكل غير دوري في الصحف والمجلات المصرية والعربية.
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