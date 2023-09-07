حفل توقيع مجموعة أيام سمير حمص لـ هند جعفر فى مبنى قنصلية

تنطلق قصص المجموعة من تساؤلات حول الموت، والرغبة، والانصياع لأحكام الزمن النافذة، ويقودنا السرد مانحًا إيانا عزاء عن الأحلام المجهضة، وتلويحة وداع للنهايات السعيدة.

ومن المجموعة: عبر غابة متشابكة من ألاعيب الذاكرة، والتأملات في المستقبل الذي لا يبشر إلا بتكرار الأخطاء، ومن خلال تتبعها لمصائر شخصياتها، تمزج هند جعفر في قصص مجموعتها «أيام سمير حمص» ما بين الواقعية والغرائبية واللمحات التاريخية، يأتي ذلك كله على خلفية انشغالها بالهمِّ الإنساني الذي لا يزال كالعادة حدثًا يوميًّا تخطئه الأعين أحيانًا، وتحدق فيه حينا.

يذكر أن هند جعفر؛ كاتبة مصرية تشغل الآن منصب مسئول الإعلام بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية وصدرت لها عام 2015 مجموعة قصصية بعنوان " عدودة " نالت عنها جائزة ساويرس في عام 2017، وتُرجمت إحدى قصصها إلى الإنجليزية وصدرت في كتاب بعنوان "كتاب القاهرة".

كما اشتركت هند جعفر في عام 2018 بإحدى القصص القصيرة في ورشة جوته ونالت عنها المركز الأول، وتُرجمت قصتها القصيرة إلى الألمانية والإنجليزية وهى تكتب بشكل غير دوري في الصحف والمجلات المصرية والعربية.