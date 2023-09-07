يفتتح المعرض الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور مجموعة من الأدباء والمثقفين والفنانين والشخصيات العامة.

يضم المعرض مجموعة من الأشغال الفنية والحرفية واليدوية من صنع أبطالنا من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والتي تشمل الرسم والنحت والخياطة والخزف وصناعة الأثاث والكروشيه والشموع والنسيج والحلي والجلود وغيرها من التقنيات والفنون، ويعقد المعرض في الفترة من 9 وحتى 11 سبتمبر 2023.

ويشتمل برنامج المعرض على مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث تحيي فرقة "شمس الحياة" للموسيقى والغناء لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة لصاحبها محسن صادق، حفل الافتتاح، وتقدم فرقة "كالوس المسرحجية" لمؤسسها تامر فؤاد في اليوم الثاني عرضًا مسرحيًا، ويتخلل ذلك مجموعة من الورشة التعليمية والتدريبية، وتُختتم الفعاليات مع حفل موسيقي وغنائي رائع للفنانة سارة الراوي.

يأتي المعرض في إطار الحفاظ على التراث الثقافي والتجارب الإنسانية، وتوفير فرصة للأفراد ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة لعرض مهاراتهم وابتكاراتهم في مجال الحرف اليدوية والأشغال الفنية، وكذلك تعزيز التواصل والتفاعل بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى نشر الوعي حول قدرات هؤلاء الأفراد وحقوقهم، والتشجيع على تكافؤ الفرص والاندماج الكامل في المجتمع.

جدير بالذكر أن فرقة "شمس الحياة" للموسيقى والغناء لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة تكونت في فبراير 2020، وقدمت الفرقة على مدار 3 سنوات أكثر من 140 ليلة فنية في محافظات مصر. أما فرقة "كالوس" فقد قدمت العديد من العروض المسرحية وشاركت في العديد من المهرجانات وحصل الفريق على أفضل عرض مسرحي بمهرجان افاق المسرحي الدولي. وقد قدمت سارة الراوي الكثير من الحفلات داخل مصر وخارجها من خلال فرقة موالي التي أسستها منذ سنوات لإحياء التراث والفن الشعبي، وشاركت مؤخرًا بالغناء في المسلسل التلفزيوني "جزيرة غمام".