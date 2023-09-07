ورشة عن فن الإيبوكسى فى بيت السنارى لهواة الحرف اليدوية

والريزن أو إيبوكسي الراتنجات مادة كيمائية تعتبر أحد أنواع اللدائن الصلبة بالحرارة، ذات مركبين: أساس

ومصلب وهي شديدة الالتصاق ومقاوم للاحتكاك والمواد الكيماوية سواء كانت أحماض أو قواعد أو مذيبات، حيث تتشكل طبقة عازلة عند جفافها. تستخدم كطلاء أو مونة أو لاصق.



تركز الورشة على التعريف بماهية "فن الريزن"، وهو فن يدوي مميز ينتج عنه تصميمات تستخدم في مجال الإكسسوارات، حيث سيتم التعرف على الأدوات المطلوبة واستخداماتها، واحتياطات الأمان اللازمة، والخطوات الأساسية لعمل الريزن، بالإضافة إلى كيفية عمل إكسسوارات ولوحات ريزن من خلال توضيح الألوان المستخدمة ونسبتها في معادلة تحضير الريزن.

تقدم الورشة الفنانة نرمين عبد العليم؛ وهي مهندسة ديكور تمتلك خبرة كبيرة في مجال فن الريزن، حيث قامت بتقديم العديد من الورش التعليمية والتدريبية لتعليم هذا الفن.

وتهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير، ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك تصميم أعمال فنية مميزة، وإضفاء لمسة من الاختلاف على أثاث المنزل.