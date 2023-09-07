يشارك في الندوة السفيرويلمار أومار بارينتوس - سفير فنزويلا بالقاهرة، والدكتور هشام عزمي - الأمين العام للمجلس للثقافة، والدكتور أنور مغيث - أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان، وتدير الندوة: الدكتورة إيمان نجم

- رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية

كما يقام على هامش الندوة ببهو المجلس الأعلى للثقافة معرض (مصر في عيون أطفال العالم ) وينظمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة محمد عبد الحافظ ناصف.

ويشار إلى أن، سيمون بوليفار، رجل عسكري وسياسي فنزويلي في فترة ما قبل الجمهورية القبطانية العامة لفنزويلا، وُلد في كاراكاس عاصمة فنزويلا في 24 يوليو عام 1783. هو مؤسس ورئيس كولومبيا الكبرى، وواحد من أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا هامًا في تحرير الكثير من دول أمريكا اللاتينية التي وقعت تحت طائلة الحكم الإسباني منذ القرن السادس عشر مثل كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو وبوليفيا وبنما. وأُطلق عليه جورج واشنطن أمريكا اللاتينية.