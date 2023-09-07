سفير فنزويلا يتحدث عن سيمون بوليفار فى المجلس الأعلى للثقافة
التاريخ
9/7/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة ، ندوة بعنوان "حياة وأعمال سيمون بوليفار"، وذلك يوم الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بقاعة المجلس، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة بالتعاون مع سفارة فنزويلا البوليفارية بجمهورية مصر العربية.
يشارك في الندوة السفيرويلمار أومار بارينتوس - سفير فنزويلا بالقاهرة، والدكتور هشام عزمي - الأمين العام للمجلس للثقافة، والدكتور أنور مغيث - أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان، وتدير الندوة: الدكتورة إيمان نجم
- رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية
كما يقام على هامش الندوة ببهو المجلس الأعلى للثقافة معرض (مصر في عيون أطفال العالم ) وينظمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة محمد عبد الحافظ ناصف.
سيمون بوليفار
ويشار إلى أن، سيمون بوليفار، رجل عسكري وسياسي فنزويلي في فترة ما قبل الجمهورية القبطانية العامة لفنزويلا، وُلد في كاراكاس عاصمة فنزويلا في 24 يوليو عام 1783. هو مؤسس ورئيس كولومبيا الكبرى، وواحد من أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا هامًا في تحرير الكثير من دول أمريكا اللاتينية التي وقعت تحت طائلة الحكم الإسباني منذ القرن السادس عشر مثل كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو وبوليفيا وبنما. وأُطلق عليه جورج واشنطن أمريكا اللاتينية.
MENAFN07092023000132011024ID1107031005
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.