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سفير فنزويلا يتحدث عن سيمون بوليفار فى المجلس الأعلى للثقافة

9/7/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة ، ندوة بعنوان "حياة وأعمال سيمون بوليفار"، وذلك يوم الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بقاعة المجلس، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة بالتعاون مع سفارة فنزويلا البوليفارية بجمهورية مصر العربية.

يشارك في الندوة السفيرويلمار أومار بارينتوس - سفير فنزويلا بالقاهرة، والدكتور هشام عزمي - الأمين العام للمجلس للثقافة، والدكتور أنور مغيث - أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان، وتدير الندوة: الدكتورة إيمان نجم
- رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية

كما يقام على هامش الندوة ببهو المجلس الأعلى للثقافة معرض (مصر في عيون أطفال العالم ) وينظمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة محمد عبد الحافظ ناصف.


سيمون بوليفار

ويشار إلى أن، سيمون بوليفار، رجل عسكري وسياسي فنزويلي في فترة ما قبل الجمهورية القبطانية العامة لفنزويلا، وُلد في كاراكاس عاصمة فنزويلا في 24 يوليو عام 1783. هو مؤسس ورئيس كولومبيا الكبرى، وواحد من أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا هامًا في تحرير الكثير من دول أمريكا اللاتينية التي وقعت تحت طائلة الحكم الإسباني منذ القرن السادس عشر مثل كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو وبوليفيا وبنما. وأُطلق عليه جورج واشنطن أمريكا اللاتينية.


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